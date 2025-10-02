Luis Miguel muestra nuevo look y se deja ver junto a su novia

El cantante cuida al máximo su look con ayuda de su estilista.
ENTÉRATE: ¿Sí usa dobles? Esto dijo Luis Miguel sobre el polémico tema (video)
Luis Miguel sigue brillando como uno de los artistas más queridos, y aunque mantiene en secreto su vida personal, una reciente aparición causó furor en redes.
El cantante fue captado con un impactante cambio de look y acompañado de su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas. Tras el éxito de su gira concluida en diciembre, El Sol retomó su vida privada, pero sus seguidores no pierden detalle de cada paso.
La fotografía viral reveló un Luis Miguel más rejuvenecido y elegante, lo que generó halagos de fans que celebran esta nueva etapa. Moncho Moreno, su estilista, confesó que el artista es "coqueto" y cuida al máximo su cabello y piel para mantener una imagen impecable.
LEE: Captan a Luis Miguel como pocas veces en su vida
El romance con Paloma Cuevas también acapara atención. Amigos desde la infancia, su relación se confirmó en 2023 y desde entonces se muestran cada vez más unidos. Así, Luis Miguel combina éxito, amor y un estilo renovado que sigue conquistando generaciones.