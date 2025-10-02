Luis Miguel muestra nuevo look y se deja ver junto a su novia

Luis Miguel sigue brillando como uno de los artistas más queridos, y aunque mantiene en secreto su vida personal, una reciente aparición causó furor en redes.

El cantante fue captado con un impactante cambio de look y acompañado de su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas. Tras el éxito de su gira concluida en diciembre, El Sol retomó su vida privada, pero sus seguidores no pierden detalle de cada paso.

Su relación se oficializó públicamente a principios de 2022. (Foto: X)

La fotografía viral reveló un Luis Miguel más rejuvenecido y elegante, lo que generó halagos de fans que celebran esta nueva etapa. Moncho Moreno, su estilista, confesó que el artista es "coqueto" y cuida al máximo su cabello y piel para mantener una imagen impecable.

El artista siempre ha sido muy cuidadoso de su imagen elegante y casual. (Foto: X)