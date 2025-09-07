Lunes lluvioso: así estará el clima este 8 de septiembre

¡Prepárate! La lluvia se hará presente a partir de horas de la tarde en varias regiones del país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que para el lunes 8 de septiembre se espera un ambiente cálido y soleado durante la mañana.
En la tarde, se pronostica mucha nubosidad, por lo que se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica.
Esto se dará principalmente del sur al centro del país, en el que también habrá más lluvias en las horas de la noche.
Los mayores acumulados podrían presentarse en Bocacosta y al sur del Altiplano Central, según comentaron las autoridades.
Las condiciones meteorológicas predominantes en el país indican la ocurrencia de tormentas locales severas en lugares de mayor elevación.
El Insivumeh recomienda continuar con las medidas de precaución ante las lluvias previstas por el acercamiento de la onda del este número 30.