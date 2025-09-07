Anuncian nueva jornada especial de emisión de pasaportes con horario extendido

-

La nueva jornada especial se llevará a cabo en las siete sedes a nivel nacional. ¡No olvides llevar tu DPI!

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó acerca de una jornada extendida de emisión de pasaportes para este 11 y 12 de septiembre.

Luego de que el pasado sábado se realizara una jornada extraordinaria, se dio a conocer esta nueva jornada especial que se llevará a cabo en todas las sedes a nivel nacional.

Por lo tanto, si no pudiste asistir en esa fecha, podrás ir el próximo jueves y viernes a emitir tu pasaporte con un horario extendido de atención por parte del IGM.

Sedes y horarios

En la sede central (zona 4) y sede de pasaportes (zona 9) de la ciudad de Guatemala, el horario será de 6:00 a 18:00 horas.

En las sedes de los departamentos de Chiquimula, Petén, Quetzaltenango, Zacapa y Escuintla, el horario será de 7:00 a 18:00 horas.

Los ciudadanos con citas agendadas para otra fecha, podrán reprogramarlas y asistir sin inconvenientes a esta jornada especial.

Las siete sedes a nivel nacional tendrán horario extendido para el próximo jueves 11 y viernes 12 de septiembre. (Foto: IGM)

Requisitos

Los requisitos indispensables para el trámite son: presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) en buen estado y, en caso de renovación, el pasaporte vencido.

Asimismo, la institución hace un llamado a la población a recordar que el trámite es estrictamente personal. Por lo que instan a no recurrir a intermediarios o "tramitadores" para evitar ser víctimas de estafas.

