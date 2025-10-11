Lupillo Rivera perdió un teléfono con material privado de Belinda

Las tensiones entre Belinda y Lupillo Rivera llegaron al terreno legal.
Tras haber recibido una denuncia en su contra por parte de la cantante debido a las declaraciones del mexicano en su libro biográfico "Tragos amargos", se ha viralizado una entrevista polémica que no le beneficiará en el caso.
Durante una charla para el programa Siéntese quien pueda, Lupillo Rivera aseguró haber perdido un celular con material sensible de Belinda.
"Surgió una vez que se me perdió el celular y andaba loco buscándolo porque ahí tenía todo. Yo no quería llamar a Beli para decirle, me daba miedo", recordó Rivera como la situación más vergonzosa que pasó cuando aún eran pareja.
Cuando el entrevistador le preguntó si se trataba de contenido íntimo, Lupillo respondió que eran "muchas cosas muy fuertes".
La conversación concluyó con el artista confesando que aún conserva el material en su laptop: "Si un día se me pierde el celular, puedo borrar todo, pero todavía lo tengo".