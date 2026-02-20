Luto en la Iglesia Católica: Muere el “Padre Quique”

Feligreses y organizaciones católicas han lamentado el deceso del reconocido sacerdote.
La noche de este 19 de febrero se conoció sobre el fallecimiento de Monseñor Carlos Enrique Yarzebski Guerra, quien era conocido como el "Padre Quique", por su comunidad en La Esperanza, Quetzaltenango.
De acuerdo con medios locales, el "Padre Quique" dedicó más de 50 años de su vida al servicio de la comunidad católica. Su deceso ha causado tristeza entre los feligreses y decenas de personas se han pronunciado al respecto.
"Pastor entregado y fiel servidor de Cristo; Padre Quique dedicó su vida al servicio de la fe con amor, compromiso y profunda vocación. Hoy deja una huella imborrable a través de su cercanía, su calidez humana y su carisma inigualable", indica una publicación de la Iglesia San Juan de Dios.
"Monseñor su vida ha sido ejemplo de humildad y servicio, su amor a María Santísima nos inspira a confiar que su alma esta siendo recibida por Ella", indicó la Asociación Santísima Virgen Del Rosario.