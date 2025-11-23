Luto por muerte de niño guatemalteco en Florida, EE.UU.

-

Cristian Felipe Andrés, un niño guatemalteco de dos años, perdió la vida tras ser atropellado en Lake Worth Beach, Florida.

Familiares y amigos de la familia de Cristian Felipe Andrés, el menor que fue embestido en Lake Worth Beach, Florida, el pasado 18 de noviembre, se reunieron en una vigilia en su memoria.

La tragedia ocurrió en la South A Street y 10th Avenue South, cuando Cristian se disponía a ir a la iglesia, pero fue embestido por un picop en dicha intersección.

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach (PSBO), el menor cruzó la acera para abordar un vehículo, pero no se dio cuenta del otro automotor y el piloto no pudo esquivarlo.

Cristian Andrés estaba por cumplir los tres años de edad, según se dio a conocer. (Foto: redes sociales)

El portal de CBS News dio a conocer que Cristian fue llevado de emergencia al St. Mary's Medical Center, pero falleció a causa de sus heridas.

Juana Andrés, tía de Cristian, relató: "(Su mamá) le dijo: 'Entren a la camioneta'. Lo soltó para que subiera... y entonces lo atropelló el picop".

Según trascendió, Cristian se disponía a acudir a la iglesia cuando fue embestido por un vehículo. (Foto: redes sociales)

La familia atribuye el accidente a la oscuridad del área y a que una luminaria ubicada en la esquina, parpadea. Sin embargo, autoridades del área aseguran que dicha farola funciona de manera correcta.

Se tiene conocimiento que la familia del niño es oriunda de Huehuetenango.

El periodista Carlos Mahecha compartió imágenes de la vigilia en sus redes sociales.

*Con información de CBS 12 News