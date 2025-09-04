Luto en Portugal: accidente en tren La Gloria deja varios muertos y heridos (videos)

-

Autoridades declararon luto nacional en Portugal tras accidente en la línea férrea.

El descarrilamiento del funicular o tren La Gloria en Lisboa, Portugal provocó la muerte de 17 personas y 21 heridos, según informaron las autoridades portuguesas.

El accidente ocurrió la tarde noche del miércoles 3 de septiembre cuando el tren amarillo se salió de la vía en una zona turística cercana a la Avenida de la Libertad y chocó contra un edificio.

Luto en Portugal

Como consecuencia del accidente Portugal declaró este jueves 4 de septiembre un día de luto nacional.

Quince personas murieron en el acto y otras dos fallecieron más tarde. La identidad de las víctimas no se ha dado a conocer de inmediato, aunque se confirmó que entre los afectados podrían encontrarse ciudadanos extranjeros.

Las autoridades detuvieron el servicio de los otros tres funiculares (trenes) de la ciudad para revisar sus condiciones de seguridad.

La fiscalía de Lisboa abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente.

La empresa de transporte público, Lisboa Carris, aseguró que los funiculares cumplían con los protocolos de mantenimiento, que incluyen revisiones generales cada cuatro años y mantenimiento intermedio cada dos años, con la última revisión completada en 2024.

El accidente provocó la movilización de servicios de emergencia y la intervención de la policía, mientras turistas y residentes observaban los trabajos de rescate.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, calificó el hecho como "una tragedia sin precedentes" en la ciudad, y tanto el primer ministro Luis Montenegro como la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron sus condolencias.

El funicular Gloria, que entró en servicio en 1885 y fue electrificado en 1915, es un medio de transporte habitual en Lisboa y un ícono reconocido por residentes y visitantes.

Los feniculares son una especie de elevadores de Lisboa que facilitan el ascenso de las pendientes pronunciadas y extensas de la ciudad, de manera similar a los tranvías.

