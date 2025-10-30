Madie, la guatemalteca que destaca en Billboard Latin

-

La música de la cantante guatemalteca Madie es una de las recientes recomendaciones en Billboard.

La revista especializada en los listados más importantes a nivel global, recomendó el sencillo "Llamada en espera" y compartió el video con los lectores.

Foto: Instagram.

Según el medio Madie estudia canto y baile desde los 9 años y continuó sus estudios en Londres, Inglaterra.

En 2024 debutó con el sencillo "Lights Out" y este año lanzó su primer EP, llamado "Sin Reglas", una selección de cinco canciones que muestran su carisma y versatilidad, con una fusión de pop, música urbana, merengue, afrobeats, R&B y dancehall.

Ha sido nominada a los Premios Estela de Guatemala, donde ofreció en 2025 su primer concierto en el marco del evento Vibes Party.

Foto: Instagram.

Al igual que otros artistas nacionales como Massiel Carrillo, la guatemalteca participó en el "Billboard Latin Music Week", que se llevó a cabo en Miami. Un evento de charlas y actividades educativas de emprendimiento musical y de producción, con personalidades latinoamericanas, compartiendo sus experiencias.

Foto: Instagram.

"Ya casi termina y no quiero, aprender de mis artistas favoritos y convivir con tantos talentos están haciendo mi semana única ¡Hey Guate estamos trabajando!", escribió.

Ingresa aquí, a la nota de Billboard.

MIRA: