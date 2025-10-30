Madie, la guatemalteca que destaca en Billboard Latin

La música de la cantante guatemalteca Madie es una de las recientes recomendaciones en Billboard.
La revista especializada en los listados más importantes a nivel global, recomendó el sencillo "Llamada en espera" y compartió el video con los lectores.
Según el medio Madie estudia canto y baile desde los 9 años y continuó sus estudios en Londres, Inglaterra.
En 2024 debutó con el sencillo "Lights Out" y este año lanzó su primer EP, llamado "Sin Reglas", una selección de cinco canciones que muestran su carisma y versatilidad, con una fusión de pop, música urbana, merengue, afrobeats, R&B y dancehall.
Ha sido nominada a los Premios Estela de Guatemala, donde ofreció en 2025 su primer concierto en el marco del evento Vibes Party.
Al igual que otros artistas nacionales como Massiel Carrillo, la guatemalteca participó en el "Billboard Latin Music Week", que se llevó a cabo en Miami. Un evento de charlas y actividades educativas de emprendimiento musical y de producción, con personalidades latinoamericanas, compartiendo sus experiencias.
"Ya casi termina y no quiero, aprender de mis artistas favoritos y convivir con tantos talentos están haciendo mi semana única ¡Hey Guate estamos trabajando!", escribió.
