Irini Kefalas, la guatemalteca que actúa en Hollywood

La actriz guatemalteca Irini Kefalas actúa en la película hollywoodense "Chupacabras", que verá la luz muy pronto.

La cinta usó Guatemala como escenario para contar una de las leyendas más escalofriantes de Latinoamérica y en ella, hay representación guatemalteca y salvadoreña.

Soy502 conversó con Irini, quien contó su experiencia en esta trama, que destaca el talento centroamericano.

Foto: Irini Kefalas.

Acerca de su integración al proyecto:

"Después de mi participación protagónica en un cortometraje, uno de los actores principales, quien ha trabajado en reconocidas producciones internacionales y series disponibles en plataformas vio mi interpretación, confió en mi trabajo y me recomendó con los productores de la película".

Después me contactaron para realizar el casting y se dio esta oportunidad que valoro enormemente. Fue un proceso muy especial, pues representa no solo un paso importante en mi carrera, sino en la forma de llevar con orgullo el nombre de Guatemala a la pantalla grande", agregó.

Foto: Irini Kefalas.

Su personaje

Irini cuenta que interpreta a Lisa, una joven que vive la ilusión de su luna de miel hasta que, en el camino de regreso, su destino cambia por completo. "Es una mujer sensible y dulce, pero con una fortaleza interior que va emergiendo a lo largo de la historia. Me encanta su evolución: pasa del desconcierto al liderazgo emocional, convirtiéndose en una pieza clave dentro del relato".

El momento más significativo de la película

"Sin duda el hecho de trabajar en un largometraje de alto calibre junto a un elenco internacional fue profundamente inspirador. Estar rodeada de tanto talento y profesionalismo me retó a dar lo mejor de mí. Cada escena fue un recordatorio de cuánto amo esta carrera y del orgullo que siento al representar el talento guatemalteco en producciones de nivel mundial".

La guatemalteca va con paso firme. (Foto: Irini Kefalas)

Acerca de Irini Kefalas

Estudió en el "Lee Strasberg Theatre and Film Institute" en Los Ángeles, California, donde se formó en técnica actoral y trabajo emocional. Se especializó en técnicas de actuación japonesas en Berlín, Alemania, ayudándola a explorar un estilo más introspectivo y físico dentro de la interpretación.

Sus proyectos

Formó parte de Delusion (2025), dirigida por Kenneth Müller, con reconocimiento en el Festival de Cine Shorts México. También actúa en Mercy (2026), feature film actualmente en proceso de postproducción en Berlín.

La guatemalteca divide su tiempo entre su país y Berlín y trabaja para nuevos proyectos en México y Estados Unidos.

Producción de "Chupacabras". Foto: Irini Kefalas.

Talento nacional

El crew guatemalteco de "Chupacabras" estuvo a cargo de "Hunter11 Films", bajo la producción en línea del guatemalteco Chris Kummerfeldt.

Esta es una película de la productora estadounidense Premier Enterteinment, a cargo del salvadoreño Elías Axume, e Ícono Producciones, y el cineasta salvadoreño Héctor Mojica y con la dirección del salvadoreño Ricardo Batz.

Foto: Irini Kafalas.

Acerca de "Chupacabras"

Es la historia de un grupo de extraños que se encuentran en un restaurante al lado de la carretera, y de manera repentina son atacados por este mítico monstruo, para sobrevivir deben unirse. Todo ocurre en una noche, hasta el amanecer del día siguiente.



