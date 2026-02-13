Madre e hija quedan atrapadas en su auto tras impactar contra un árbol

El auto quedó completamente destruido tras el fuerte impacto.
Mayra Alejandra Solis Calderón, de 39 años, se dirigía en su auto a dejar a su hija, Andrea Yamileth Solís Calderón, de 20 años, a la parada del bus para regresar a su vivienda, cuando ocurrió un accidente.
Mientras se conducían con dirección al cruce de Río Hondo, Zacapa, Mayra intentó rebasar, pero no se percató que se aproximaba otro auto y, para evitar impactarlo, se terminó estrellando contra un árbol.
Tras el fuerte impacto, madre e hija quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del automotor, el cual quedó completamente destruido.
Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para liberar a las víctimas, quienes luego de ser estabilizadas, fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.