Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Madre e hija quedan atrapadas en su auto tras impactar contra un árbol

  • Por Jessica González
13 de febrero de 2026, 07:45
Las víctimas fueron trasladadas en estado delicado a un centro hospitalario. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Las víctimas fueron trasladadas en estado delicado a un centro hospitalario. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

El auto quedó completamente destruido tras el fuerte impacto.

OTRAS NOTICIAS: El auto abandonado que escondía mercancía valorada en más de Q200 mil

Mayra Alejandra Solis Calderón, de 39 años, se dirigía en su auto a dejar a su hija, Andrea Yamileth Solís Calderón, de 20 años, a la parada del bus para regresar a su vivienda, cuando ocurrió un accidente.

Mientras se conducían con dirección al cruce de Río Hondo, Zacapa, Mayra intentó rebasar, pero no se percató que se aproximaba otro auto y, para evitar impactarlo, se terminó estrellando contra un árbol.

(Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)
(Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Tras el fuerte impacto, madre e hija quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos del automotor, el cual quedó completamente destruido.

Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para liberar a las víctimas, quienes luego de ser estabilizadas, fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar