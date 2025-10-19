Madre e hija pretendían "vender" trajes típicos robados de una vivienda

La dueña de los trajes logró detectarlos en plena venta.
OTRAS NOTICIAS: Así quedó el área de la Aguilar Batres donde colapsó pasarela (video)
Una vecina de la zona 4 de Salcajá, Quetzaltenango, se percató de que en el lugar se encontraban vendiendo sus trajes típicos, que horas antes habían sido sustraídos de su hogar por personas desconocidas.
La Policía Nacional Civil (PNC) al recibir su denuncia, logró la captura de Ana "N", de 38 años y Marina "N", de 18 años, quienes era madre e hija.
Los trajes típicos recuperados fueron: 5 cortes, 11 güipiles y 4 delantales, los cuales pretendían vender en un valor total de Q10,475.
Ambas mujeres quedaron a disposición de la ley para las investigaciones de la denuncia.