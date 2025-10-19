Así quedó el área de la Aguilar Batres donde colapsó pasarela (video)

-

24 horas después del choque, no quedan rastros de la mitad de la pasarela que colapsó.

Durante la madrugada del sábado 18 de octubre, dos tráileres transportaban cilindros de concreto de gran magnitud.

Al ingresar a la Calzada Aguilar Batres, el primer tráiler logra pasar "rozando" la pasarela.

Sin embargo, el segundo tráiler, por la carga que transportada, topó con el borde de los cilindros e hizo colapsar la mitad de la pasarela.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordinó rutas alternas y en conjunto con la Municipalidad de Guatemala iniciaron trabajos de limpieza para liberar el tráfico que ocasionó el hecho.

Durante la madruga terminaron de remover todos los restos de la pasarela y así luce el lugar esta mañana de domingo.

Así luce el lugar donde colapsó la pasarela.



El tráiler que ocasionó el accidente se confiscó y fue trasladado a un predio de Villa Nueva a disposición de las autoridades para establecer las posibles sanciones.