Así quedó el área de la Aguilar Batres donde colapsó pasarela (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de octubre de 2025, 08:49
Los restos de la mitad de la pasarela que colapso por choque de tráiler. (Foto: Jorge Sente/Soy502)

24 horas después del choque, no quedan rastros de la mitad de la pasarela que colapsó.

EN CONTEXTO: Pasarela colapsa en Aguilar Batres tras choque de tráiler (video)

Durante la madrugada del sábado 18 de octubre, dos tráileres transportaban cilindros de concreto de gran magnitud. 

Al ingresar a la Calzada Aguilar Batres, el primer tráiler logra pasar "rozando" la pasarela.

Sin embargo, el segundo tráiler, por la carga que transportada, topó con el borde de los cilindros e hizo colapsar la mitad de la pasarela.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordinó rutas alternas y en conjunto con la Municipalidad de Guatemala iniciaron trabajos de limpieza para liberar el tráfico que ocasionó el hecho.

Durante la madruga terminaron de remover todos los restos de la pasarela y así luce el lugar esta mañana de domingo.

El tráiler que ocasionó el accidente se confiscó y fue trasladado a un predio de Villa Nueva a disposición de las autoridades para establecer las posibles sanciones.

@marysabelaldanala Nos encontramos el camión que votó la pasarela de la #AguilarBatres, pero en#VillaNueva ♬ sonido original - Marysabel Aldana Lar

