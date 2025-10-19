Así quedó el área de la Aguilar Batres donde colapsó pasarela (video)

24 horas después del choque, no quedan rastros de la mitad de la pasarela que colapsó.
EN CONTEXTO: Pasarela colapsa en Aguilar Batres tras choque de tráiler (video)
Durante la madrugada del sábado 18 de octubre, dos tráileres transportaban cilindros de concreto de gran magnitud.
Al ingresar a la Calzada Aguilar Batres, el primer tráiler logra pasar "rozando" la pasarela.
Sin embargo, el segundo tráiler, por la carga que transportada, topó con el borde de los cilindros e hizo colapsar la mitad de la pasarela.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordinó rutas alternas y en conjunto con la Municipalidad de Guatemala iniciaron trabajos de limpieza para liberar el tráfico que ocasionó el hecho.
Durante la madruga terminaron de remover todos los restos de la pasarela y así luce el lugar esta mañana de domingo.
El tráiler que ocasionó el accidente se confiscó y fue trasladado a un predio de Villa Nueva a disposición de las autoridades para establecer las posibles sanciones.