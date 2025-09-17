Versión Impresa
Madre y su hijo de cinco años fueron arrastrados por una correntada en Zacapa

  • Por Susana Manai
17 de septiembre de 2025, 07:13
En las primeras horas de este día se inició la búsqueda del menor desaparecido. (Foto ilustrativa: istock)

La madre fue localizada con vida y el menor continúa desaparecido. 

Una madre y su hijo de cinco años fueron arrastrados por la corriente del río Pital en la aldea Taguayní, La Unión, Zacapa.

Las lluvias de las últimas horas provocaron el incremento del caudal del río, lo que generó la correntada que sorprendió a la comunidad. 

Madre e hijo fueron arrastrados por una correntada en Zacapa. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y lograron rescatar a la madre con vida quien presentaba varias heridas, laceraciones, además de una crisis nerviosa. 

La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la localidad para recibir atención médica. 

Sin embargo, el menor continúa desaparecido y desde las primeras horas de este miércoles se realizan labores de búsqueda río abajo. 

La madre fue localizada con varias heridas y fue trasladada a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Según la información preliminar, la mujer y el menor intentaron cruzar una quebrada, pero fueron arrastrados por la corriente. La madre relató que intentó salir de las aguas, pero la fuerza de la correntada le arrebató a su hijo de cinco años. 

