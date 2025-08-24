La madre que fue atacada a balazos junto a sus hijos, solo uno sobrevivió

El violento ataque dejó a dos fallecidos, la tercera víctima quedó gravemente herida.
Un hecho de violencia, ocurrido durante la noche del sábado, indignó a la población jalapaneca.
Una madre y sus dos hijos fueron víctimas de un ataque armado en el kilómetro 142 de la ruta que conduce de Jalapa a Matasquescuintla.
Las víctimas fueron identificadas como Guadalupe Jiménez Virula, de 38 años, y sus hijos Ángel y Francisco Estuardo Jiménez, originarios del caserío El Divisadero, Santa María Xalapán.
Debido a las múltiples heridas recibidas, la madre perdió la vida en el lugar, mientras que Ángel fue trasladado al Hospital Nacional de Jalapa, donde lamentablemente falleció a su ingreso.
El menor Francisco Estuardo resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica especializada.
Una tragedia meses atrás
Familiares de las víctimas afirmaron que hace unos meses, el esposo de Guadalupe fue asesinado de forma similar, lo que genera sospechas sobre si existe relación con este crimen.
Al lugar se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área y dar inicio con las primeras pesquisas.
Asimismo, fiscales del Ministerio Público (MP) procedieron a levantar evidencias que permitan abrir una carpeta de investigación.
*Con información de Francisco Abel Portillo