Joven muere y otro queda herido tras ataque armado en San Miguel Petapa

El fallecido iba en el asiento del copiloto cuando fue sorprendido por desconocidos.
Dos jóvenes iban en su auto cuando, por causas desconocidas, fueron atacados a balazos en el bulevar Villa Hermosa y 23 calle de la zona 7 de San Miguel Petapa.
El auto estaba estacionado en una gasolinera del sector.
Cuando Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, lograron asistir a un joven de 25 años aproximados, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt.
Otro hombre, de aproximadamente 20 años, estaba del lado del copiloto pero cuando socorristas quisieron auxiliarlo ya no contaba con signos vitales.
Este vestía pantaloneta gris, tenis negros, playera blanca y chumpa negra.
Hasta ahora ninguno de las dos víctimas ha sido identificada.