Licencia negada: ¿Por qué el Barsa no puede volver al Spotify Camp Nou?

El Ayuntamiento de Barcelona consideró este martes que el Camp Nou, el mítico estadio del Barsa que sigue en obras, aún no está listo para recibir al público, incluso con un aforo reducido, al alegar motivos de seguridad.

El vigente campeón de España esperaba recibir a la Real Sociedad el domingo frente a 27 mil espectadores en su estadio, aún en obras, pero la institución se niega por ahora a otorgar las autorizaciones necesarias.

Así, el Barsa se enfrentará a la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuic de la ciudad condal, donde jugaron las dos últimas temporadas mientras se realizaban los trabajos en el Camp Nou.

Según la prensa española, el servicio de bomberos de la ciudad precisó que había problemas con las vías de evacuación, entre otros problemas de seguridad.

ℹ El FC Barcelona ha ofrecido a los medios de comunicación la oportunidad de conocer de cerca el estado de las obras del Spotify Camp Nou en una visita exclusiva



MÁS INFORMACIÓN: https://t.co/9ZiVIlzVFj pic.twitter.com/wkaOzhDmlU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2025

"El hecho de que no esté terminado no significa que no sea seguro", dijo Joan Sentelles, director de operaciones del Barcelona, a los periodistas que visitaron en la mañana de este martes el Camp Nou, antes de la decisión del Ayuntamiento.

También reveló que el techo será colocado en el estadio en el verano de 2027, un año más tarde de lo previsto inicialmente. El estadio debía reabrirse en noviembre de 2024, pero la fecha fue pospuesta varias veces.

El Barsa estimó en 1,500 millones de euros el coste de la profunda renovación de su estadio, que podrá acoger 105 mil espectadores, un récord en Europa.