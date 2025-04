La maestra que vivió con emoción la Semana Santa en Guatemala

-

Una maestra estadounidense se emocionó al presenciar el fervor de Semana Santa en Guatemala.

La visitante mostró su emoción por estar en el país luego de pensarlo durante años, para vivir la experiencia.

Foto: Tik tok.

"Compras los billetes de avión y esperas dos horas en una acera para poder presenciar la fe de un pueblo tan grande, lloras durante un día entero ante la belleza de la voluntad del pueblo de honrar el sacrificio de Jesús", expresó.

En su cuenta de TikTok nombrada ADHDlandia, dio detalles de su encuentro con las procesiones y su participación haciendo alfombras.

Foto: Tik Tok.

"De esto están hechos los sueños de los profesores de español", escribió en un clip donde ve cómo los encargados del incienso derraman ofrendas con el paso del anda.

Tik Tok.

En el clip también se ve cómo se sostiene el corazón cuando mira la marcha aproximándose.

