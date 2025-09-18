Maestro Marvin López se retira de la Orquesta Sinfónica Nacional

-

El maestro Marvin Ardany López se retira de los escenarios tras una larga carrera musical.

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció el retiro de los escenarios del actual presidente del consejo directivo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN).

Su trayectoria

López es contrabajista y perteneció a la agrupación por casi cuatro décadas, tanto como músico como en funciones administrativas, incluyendo la presidencia del consejo.

Uno de sus momentos clave en la dirección de la Orquesta en 2024, la institución fue galardonada con la Orden del Quetzal en el grado de Oficial por el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

El Ministerio de Cultura y Deportes se une a este momento de transición, lleno de alegría por el deber cumplido y de nostalgia por su partida. El ministerio agradece con sincero aprecio y cariño el esfuerzo y el talento de toda una vida puestos al servicio de una de las instituciones artísticas más queridas de Guatemala.

"Despedimos, por motivo de su retiro, al Maestro Marvin López, contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Durante casi cuatro décadas aportó su talento en el escenario y también su liderazgo, al fungir en varias ocasiones como miembro y presidente del Consejo Directivo de la OSN, contribuyendo a importantes logros para nuestra institución. Gracias, Maestro, por su entrega y por el legado que deja a la música sinfónica de Guatemala", escribió con cariño la Orquesta en redes.

