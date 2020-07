Maestro de ópera guatemalteco lucha por sobrevivir en la calle

El maestro de ópera y técnicas de la voz guatemalteco Mario Melgar, se encuentra en una dura crisis económica, pues pasó de brillar en el escenario a luchar para subsistir.

Su situación se agravó debido a las medidas de restricción y aislamiento, pues el artista con una tesitura única de "sopranino" no puede impartir clases particulares como solía hacerlo.

Mario Melgar destaca por su voz "sopranino". (Foto: Colibrí)

Melgar ronda la Plaza de la Constitución y las calles del Centro Histórico buscando apoyo de los transeúntes.

En una entrevista publicada a través de Youtube, por un espacio llamado Colibrí, el cantante habló acerca de cómo llegó a este estado crítico.

Mario comentó que no tiene posibilidad de dar clases particulares a algunos estudiantes de canto y locución, ya que no puede trasladarse de un lugar a otro por motivo de la pandemia.

"Me ha afectado porque tengo varios alumnos en espera para impartirles cursos, lamentablemente al no tener transporte, no puedo llegar a sus residencias, además no se puede aceptar a visitantes en los hogares", explicó.

“ Estoy pasándola crítica... muy crítica, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo trabajo ” Mario Melgar.

El maestro también asegura que no puede dar clases a través de las redes sociales porque no es suficiente: "El alumno debe recibir clases personalizadas, que el maestro lo escuche, lo observe, para notar su respiración y sus expresiones", dijo.

Puedes encontrar a Mario Melgar en la Plaza de la Constitución si deseas apoyarlo. (Foto: Captura de pantalla)

Tras la muerte del maestro de ópera Alberto Navas, quien fue su mentor y con quien trabajaba, se hizo cargo de la academia que él tenía, pero por diferencias con sus familiares, tuvo que alejarse.

"Duermo donde la providencia me da", explicó el maestro, quien además contó que ya le robaron varios celulares e incluso su documento de identificación.

"Estoy incomunicado y me siento como un invasor dentro de mi propio país", asegura y explica que necesita por lo menos Q175 para recuperar su DPI.

A través del video elaborado por Jorge Contreras, se dio a conocer su historia para que el artista reciba apoyo.

Si deseas conocer y colaborar con Mario Melgar, puedes buscarlo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala.

