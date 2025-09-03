Magistrado de la CSJ notifica al Congreso por nuevas salas y manifiesta inconformidad

-

El magistrado Estuardo Cárdenas notificó al Congreso su desacuerdo por el procedimiento empleado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia para la creación de nuevas salas.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Estuardo Cárdenas, notificó al Congreso de la República sobre las vacantes existentes en las nuevas Salas de Apelaciones, luego de que el presidente del Organismo Judicial (OJ), Teódulo Cifuentes, no remitiera la información aprobada por mayoría en el pleno.

Magistrado Estuado Cárdenas en desacuerdo con el procedimiento utilizado por el pleno para la integración de dichas Salas. (Foto: OJ)

La comunicación fue enviada por Cárdenas en su calidad de magistrado de la CSJ, en un contexto marcado por la falta de acción del presidente Cifuentes, quien, a pesar de lo acordado en pleno, no trasladó al Congreso la resolución sobre los puestos a ocupar en las Salas recientemente creadas.

El magistrado Estuardo Cárdenas tomó distancia de esa decisión para la integración de las nuevas Salas del OJ. (Foto: Congreso)

En su escrito, Cárdenas manifestó su desacuerdo con el procedimiento utilizado por el pleno de magistrados para la integración de dichas Salas, señalando que no comparte la forma en que se llevó a cabo el proceso.

Magistrado Cárdenas hizo constar su desacuerdo dentro del máximo órgano del Organismo Judicial. (Foto: OJ)

La creación de nuevas Salas de Apelaciones ha sido motivo de discusión y controversia dentro del Organismo Judicial, especialmente en torno a los mecanismos de selección, la asignación de magistrados y la transparencia en el proceso. Aunque la mayoría de integrantes de la CSJ aprobó la designación de vacantes, el magistrado Cárdenas tomó distancia de esa decisión.

CSJ juramenta a 218 Abogados y Notarios



Link:https://t.co/WP3SggntKx#OJ #CSJ pic.twitter.com/O65diyz9p3 — Organismo Judicial (@OJGuatemala) September 3, 2025

La notificación enviada al Legislativo tiene como objetivo continuar con los procedimientos institucionales para cubrir las vacantes.