Magistrado de la CSJ notifica al Congreso por nuevas salas y manifiesta inconformidad

El magistrado Estuardo Cárdenas notificó al Congreso su desacuerdo por el procedimiento empleado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia para la creación de nuevas salas.
Otras noticias: Presentan amparo contra la creación de nuevas salas de apelaciones
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Estuardo Cárdenas, notificó al Congreso de la República sobre las vacantes existentes en las nuevas Salas de Apelaciones, luego de que el presidente del Organismo Judicial (OJ), Teódulo Cifuentes, no remitiera la información aprobada por mayoría en el pleno.
La comunicación fue enviada por Cárdenas en su calidad de magistrado de la CSJ, en un contexto marcado por la falta de acción del presidente Cifuentes, quien, a pesar de lo acordado en pleno, no trasladó al Congreso la resolución sobre los puestos a ocupar en las Salas recientemente creadas.
En su escrito, Cárdenas manifestó su desacuerdo con el procedimiento utilizado por el pleno de magistrados para la integración de dichas Salas, señalando que no comparte la forma en que se llevó a cabo el proceso.
La creación de nuevas Salas de Apelaciones ha sido motivo de discusión y controversia dentro del Organismo Judicial, especialmente en torno a los mecanismos de selección, la asignación de magistrados y la transparencia en el proceso. Aunque la mayoría de integrantes de la CSJ aprobó la designación de vacantes, el magistrado Cárdenas tomó distancia de esa decisión.
La notificación enviada al Legislativo tiene como objetivo continuar con los procedimientos institucionales para cubrir las vacantes.