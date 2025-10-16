Main Event Gamer 2025 promete torneos y cultura pop

-

El Main Event Gamer 2025 reunirá a miles con cultura pop, premios de Q100 mil, doblaje, cosplay y Malacates Trébol Shop.

El Festival Gamer Main Event 2025 se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Fórum Majadas y promete ser un evento integral de diversión, tecnología y cultura pop para todas las edades.

Los organizadores esperan la asistencia de entre 8 mil y 10 mil personas, quienes podrán disfrutar de una jornada completa, desde las 9:00 de la mañana hasta la medianoche.





El festival se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Fórum Majadas y promete ser un evento integral de diversión, tecnología y cultura para todas las edades. (Foto: cortesía)

Uno de los principales atractivos serán los torneos profesionales de videojuegos, en los que se disputarán más de Q100 mil en premios.

Además, el público podrá vivir combates de exhibición de Muay Thai, participar en dinámicas interactivas y sumergirse en la zona de realidad virtual y simuladores, equipada con consolas de última generación y PC de alto rendimiento.





El público podrá vivir combates de exhibición de Muay Thai, participar en dinámicas interactivas y sumergirse en la zona de realidad virtual y simuladores. (Foto: cortesía)

"Queremos ofrecer una experiencia que mezcle el juego con la emoción de la música, el arte, la creatividad y el deporte. Este evento es para todos, no solo para gamers", indicaron los organizadores.

El festival contará con la presencia de actores de doblaje reconocidos a nivel internacional, quienes compartirán con los fans en sesiones exclusivas de meet & greet.

Estos invitados no solo aportarán nostalgia y emoción, sino que permitirán a los asistentes conectar directamente con quienes dan vida a sus personajes favoritos.

La creatividad también tendrá su lugar con el concurso de cosplay, donde los participantes podrán lucir sus mejores caracterizaciones. (Foto: cortesía)

La creatividad también tendrá su lugar con el concurso de cosplay, donde los participantes podrán lucir sus mejores caracterizaciones.





10 mil personas asistirán al evento

Paralelamente, se habilitará un mercado geek con productos coleccionables, accesorios, arte y más. En la zona de comidas, los asistentes encontrarán una diversa oferta gastronómica ideal para todos los gustos.





Los organizadores esperan la asistencia de entre 8 mil y 10 mil personas, quienes podrán disfrutar de una jornada completa. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El cierre musical estará a cargo de la banda nacional Malacates Trébol Shop, que se presentará en concierto para despedir el evento.

