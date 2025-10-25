Majo Aguilar le canta a una quinceañera en Guatemala

Majo Aguilar fue vista en una fiesta de Quince Años en Guatemala donde cantó para la agasajada.
María José disfrutó de su celebración, con la voz de la intérprete mexicana, quien le cantó Las Mañanitas y además le dio una tremenda serenata.
La presentación en sociedad de la joven fue un gran acontecimiento, incluso lució un elegante vestido en color rosado pálido del diseñador mexicano Oscar Felix.
En una serie de videos se aprecia a la integrante de la dinastía Aguilar en pleno escenario, primero luciendo una prenda de noche en color verde botella y luego un traje charro en color "rosa mexicano", como llaman al fucsia en el país del norte.
El pastel no se quedó atrás ya que se trató de un inmenso castillo con 10 torres, similar a un castillo francés, creado por Sofía Cobián.
El salón estuvo envuelto de flores blancas y rosa y hubo una espectacular pista de baile transparente, que cambiaba de color con el baile de las personas con decoración de Luis K Morales.
Estos son los videos de Majo Aguilar en el país.
