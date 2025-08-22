¿A qué vino Jesse Eisenberg a Guatemala? conoce la emotiva razón

-

Hace unos días se viralizaron imágenes del actor de Hollywood Jesse Eisenberg de visita en el país ¿a qué vino? otras imágenes resolvieron el misterio.

El estadounidense, quien saltó a la fama por su papel en "La red social" (2010) y "Zombieland" (2009) fue captado en el "Centro Educativo Fe y Alegría No. 41", en el caserío Lagunitas, municipio de La Libertad, Petén.

Foto: AFP.

¿Cuál fue el motivo de su visita?

El famoso participó en la construcción de un aula en la escuela, el sábado 16 de agosto, como parte del programa de apoyo a centros educativos del sector donde colaboró con padres de familia y alumnos.

Foto: Laura amador

Colaboró a las labores de repello de paredes y en otras actividades de la construcción, además acudió a otra escuela. También disfrutó de la comida guatemalteca.

Su amor por Guatemala

En enero de 2025 Eisenberg mencionó que estuvo de viaje en Guatemala, aunque no reveló en qué fecha lo hizo y este recorrido su vida dio un giro, al punto que fue inspiración para la película "A real pain", donde dos primos muy diferentes, David (Eisenberg) y Benji (Kieran Culkin), se reúnen para hacer un viaje por Polonia en honor a su querida abuela.

Los paisajes guatemaltecos fueron reemplazados por los polacos (lugar de donde es su familia), donde se desarrolla la historia. "¡Amo Guatemala!", expresó en una entrevista con el periodista David Lepe.

Foto: Laura Amador.