El mal uso de la mascarilla genera mayor riesgo de contagio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades de todos los países han recomendado el uso de mascarillas durante la propagación del coronavirus, pero este nuevo hábito no ha sido adquirido de manera responsable por muchas personas, quienes en lugar de protegerse corren mayor riesgo de infectarse.

Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida de México, destacó que el uso generalizado del cubrebocas implica un alto riesgo de contagio de Covid-19, debido al mal uso que se le da a ese implemento y por la relajación de las medidas consideradas esenciales, como la higiene de manos y la distancia, de acuerdo con la guía publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Son varios los riesgos. “El primero es la autoinoculación, la contaminación, al tener un objeto extraño en la cara es más fácil que nos de comezón, que manipulemos de forma inadecuada y si no hice higiene de manos, tengo el riesgo de autoinocularme”, a través de los ojos, nariz o boca, explica la experta.

Asimismo, indicó que por el uso prolongado, las mascarillas pueden llegar a humedecerse, lo que representa otro riesgo para la salud.

Otro aspecto delicado es la cuidar la colocación de los protectores faciales, deben cubrir la nariz y la boca, de lo contrario no están cumpliendo su función.

“La amplificación, si no se cambia, si está húmedo y no me lo cambio en lugar de tener pocas partículas que van a caer, y ahora las traigo justo en el cubrebocas”, resalta.

De la Torre Rosas enfatizó que el uso mascarillas provoca una falsa sensación de seguridad, por lo que es necesario que las medidas de higiene y distancia física sean complementarias.