Concierto en Xela reunirá a Malacates y Gondwana para lanzar "Fueguito"

-

Malacates Trébol Shop y Gondwana se presentarán en Xela para lanzar el tema "Fueguito" en un concierto que reunirá a seguidores del rock y reggae nacional e internacional en el Parque Intercultural, con invitados especiales y entradas ya disponibles.

La cuenta regresiva ha comenzado para que la ciudad de Quetzaltenango se aliste para uno de los conciertos de las bandas predilectas del público nacional: Malacates Trébol Shop, junto a la icónica agrupación Gondwana, referente del reggae en Chile.

Si te gusta la música nacional, no te puedes perder este evento que se llevará a cabo en el Parque Intercultural de Quetzaltenango zona 3, el próximo sábado 28 de febrero.

Francisco Páez, líder de la banda Malacates Trébol Shop, realizó una conferencia de prensa para anunciar el concierto. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Y es que una de las razones especiales por las que ambas agrupaciones compartirán escenarios es para lanzar oficialmente el tema "Fueguito", en que fusionaron talento, el cual estará disponible pronto en todas las plataformas musicales y será presentado esa noche junto al videoclip del tema.

Además, el recital iniciará con la presentación de la banda nacional Week, junto a Jorge Guevara, exvocalista de Elefante y Caos, quienes serán los encargados de abrir el concierto.

Gondwana se une a Malacates en un nuevo tema musical. (Foto: Gondwana)

"Xelita siempre está en nuestro corazón desde el primer concierto, es un lugar donde siempre hemos recibido mucho apoyo, por eso decidimos que el nuevo tema sea lanzará acá, ya que tenemos mucho tiempo de no sacar música nueva", explicó el vocalista Francisco Páez, quién agregó que es un honor trabajar con Gondwana y están seguros de que el tema le encantará a los guatemaltecos.

Fueguito, es una canción cargada de emociones como el amor, y será la punta de lanza del EP que Malacates trae para el 2026, el cual incluirá seis canciones con la energía y ritmo característico del grupo en colaboración con más artistas.

Xela volverá a vibrar con los éxitos de Malacates. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Fueguito es una canción muy linda, me enchina la piel, es una de mis favoritas y grabarla con una de nuestras bandas favoritas y que admiramos tanto, lo convierte en un regalo especial para Quetzaltenango", comentó el músico guatemalteco.

Se prevé la llegada de visitantes de distintos puntos de la región, lo que también impulsará la actividad comercial y turística en Quetzaltenango durante ese fin de semana, consolidando a la ciudad como un punto clave para eventos musicales.

Los medios de comunicación atendieron la conferencia en la que se anunció el concierto. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Recuento musical

El álbum Malacates Marimba lanzado en 2024, es un tributo a Guatemala que fusiona sus éxitos con marimbas orquestas icónicas. Refieren que ya trabajan en una segunda propuesta incluyendo agrupaciones nacionales que no han sido incluidas, además de grupos de Latinoamérica.

"Guatemala y sus marimbistas son lo mejor, por eso serán la punta de lanza de esta parte dos de homenaje a la marimba", detalló Páez.

Los fans aprovecharon la oportunidad para tomarse una foto. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Las entradas para el evento ya están a la venta en un kiosco instalado en el centro comercial Utz Ulew Mall, con precios de Q175 para general y Q300 para VIP. El concierto promete poner a bailar y a cantar a todos los asistentes, organizadores explicaron que las puertas se abrirán desde las 19 horas y se pretende que sea un evento inolvidable.

Se estima un aforo de más de 2 mil personas y el concierto se desarrollará bajo techo, según indicaron los organizadores del evento.

Francisco Páez anunció un concierto lleno de sorpresas.

Con esta presentación, Malacates reafirmará su conexión con el público altense, ciudad que ha acompañado su trayectoria desde sus inicios y que ahora será testigo del estreno de su nueva propuesta musical junto a Gondwana.