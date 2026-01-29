Teculután celebra su feria con eventos culturales, religiosos y conciertos

-

Conciertos de bandas nacionales e internacionales, festivales gastronómicos y actividades religiosas forman parte de la feria patronal de Teculután, una tradición que cada año atrae a cientos de visitantes al oriente del país.

Si están en busca de actividades por hacer o eventos a los que asistir en estos días y la semana siguiente, sigue leyendo porque tenemos detalles de la feria patronal de Teculután, Zacapa, la cual se lleva a cabo en honor a la Virgen de Candelaria.

La Tecufer se celebrará desde hoy hasta el 8 de febrero y promete diversidad de actividades, como culturales, deportivas, ganaderas y muchas sorpresas más para los teculutecos y visitantes que cada año acuden.

Los desfiles son otros de los atractivos de la localidad, en los que se suman estudiantes, bandas y empresas. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Lo que más resalta son los conciertos de agrupaciones como Grupo Rana, Sonora Dinamita de Melky Fernández, de El Salvador, así como de Viento en Contra, Tijuana Love, Malacates Trebol Shop, los Miseria Cumbia Band y muchos más, en los cuales podrás cantar a todo pulmón.

La municipalidad, en coordinación con el comité de feria, manifestó que buscan garantizar una feria organizada y segura para todos los visitantes.

La procesión de la patrona es uno de los eventos más significativos. (Foto: Wilder López/Colaborador)

La feria patronal también representa una oportunidad para emprendedores locales, quienes aprovechan la afluencia de visitantes para ofrecer alimentos, postres tradicionales y productos artesanales que fortalecen la economía del municipio.

Marlyn Leonardo, emprendedora, dijo que ya está lista con los ingredientes y el menú que ofrece. "La gente busca postres tradicionales, como las fresas con crema. Esperamos que este año llegue más público", añadió.

También instalan juegos de azar y otras atracciones. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Asimismo, los organizadores anunciaron desfiles escolares, procesiones, misas y rezos. También habrá encuentros deportivos, exposiciones ganaderas y festivales gastronómicos, así como juegos para grandes y chicos.

Con una agenda que se extiende por más de una semana, la Tecufer 2026 se consolida como un punto de encuentro y unidad comunitaria.

Malacates Trebol Shop es otra de las agrupaciones invitadas. (Foto: Malacates Trebol Shop)

Actividades que podrás disfrutar

Mañana

6:00 horas, alba y laudes a Nuestra Señora de Candelaria.

19:00 horas, santo rosario.

19:30 horas, eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria.

20:00 horas: concierto de Malacates Trebol Shop y los Miseria Cumbia Band.

Sábado 31 de enero

6:00 horas, alba y laudes a Nuestra Señora de Candelaria.

19:00 horas, santo rosario.

19:00 horas, concierto de Grupo Rana, Sonora Dinamita de Melky Fernández, de El Salvador, y El Duarte y su Corazón del Rancho.

Domingo 1 de febrero

6:00 horas, alba y laudes a Nuestra Señora de Candelaria.

7:00 horas, carrera de Candelaria 10K.

8:00 horas, presentación de Enduro, en la pista Tecutrack.

10:00 horas, eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria.

19:30 horas, desfiles de cabezales.

Habrá una carrera gratuita para los amantes del deporte. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Lunes 2 de febrero

4:30 horas: alborada en el atrio de la iglesia parroquial.

5:30 horas, alba y laudes a Nuestra Señora de Candelaria.

17:00 horas, encuentro de basquetbol.

19:00 horas, bendición de candelas en el atrio de la iglesia y misa.

20:30 horas, procesión de Nuestra Señora de Candelaria.

Martes 3 de febrero

19:00 horas, show gratuito de los Tres Huitecos, frente al palacio municipal.

Miércoles 4 de febrero

10:00 horas, encuentro deportivo entre la Municipalidad de Teculután vs. Acofenor.

13:00 horas, juegos mecánicos de la feria gratis.

19:00 horas, ensamble de marimbas locales y visitantes.

Jueves 5 de febrero

9:00 horas, expoferia ganadera en la pista Tecutrack.

10:00 horas, encuentro deportivo entre la Municipalidad de Teculután vs. Municipalidad de San Cristóbal.

10:30 horas, festival gastronómico del Corazón de Oriente.

15:00 horas, encuentro deportivo Club Juventud Teculuteca vs. equipo invitado.

19:00 horas, baile social con las marimbas Sonora Concepción y Flor de Caña.

Las actividades ganaderas no pueden hacer falta, como los desfiles hípicos, exposiciones ganaderas y los rodeos. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Viernes 6 de febrero

9:00 horas, expoferia ganadera en la pista Tecutrack.

20:00 horas, baile de jóvenes con la presentación de Banda Vega alternando con Discovery Plus.

Sábado 7 de febrero

9:00 horas, expoferia ganadera en la pista Tecutrack.

9:00 horas, encuentro futbolístico entre jugadores de Liga Nacional de los 80 vs. Salutaris 80.

16:00 horas, actividad del palo y coche ensebado en las instalaciones del rodeo.

20:00 horas, concierto de Viento en Contra, Tijuana Love y DJ Giovanny, en el domo municipal.

Domingo 8 de febrero

10:00 horas: desfile hípico en honor al señor Carlos Arturo Cordón Cordón.

15:00 horas, peleas de gallos organizadas por Jorge Marroquín Poporopo.

17:00 horas, rodeo internacional MTN, en la pista Tecutrack.

Grupo Rana está listo para brindar un espectáculo a los amantes de la música. (Foto: Grupo Rana)

¿Cómo llegar?

Para llegar de la capital a Teculután, deberás recorrer una distancia de aproximadamente 122 kilómetros y el viaje dura entre 2 horas y 30 minutos o 3 horas, dependiendo del tráfico.

En auto particular

La ruta recomendada es a través de la carretera CA-9 o Ruta al Atlántico.

Puedes usar aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze para obtener indicaciones precisas.

En transporte público

Varias empresas de transporte ofrecen servicios de autobús hacia Teculután.