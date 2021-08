"Malcolm in the Middle" será eliminado de Amazon Prime Video

La serie Malcolm in the Middle será eliminada del catálogo de Amazon Prime Video México.

OTRAS NOTICIAS: Serie satírica del príncipe George molesta en el Reino Unido

La plataforma anunció que retirará la comedia en agosto luego de un año de formar parte del catálogo.

Al parecer, habrá otro servicio más a la diversidad de entretenimiento por streaming pues anunciaron la llegada de Star Plus, la versión para adultos de Disney+, aquí Malcolm podría ser parte del catálogo ya que fue producida por Fox Televisión Studios que se transformó en Star al ser absorbida por Disney.

Los Simpson y Futurama también formarán parte del catálogo.

Star Plus arribará a algunos países de Latinoamérica el 31 de agosto de 2021, aunque aún no se sabe cuándo estará disponible en Centroamérica.

This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident serán otros programas disponibles.