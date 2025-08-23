La maldición de CR7 en Arabia: Al Nassr pierde otra final

-

Cristiano Ronaldo volvió a rozar la gloria con Al-Nassr, pero no logró conquistar este sábado el título en la Supercopa de Arabia Saudita 2025, celebrada en Hong Kong.

El delantero portugués anotó durante el tiempo reglamentario y también convirtió su penal en la definición desde los once pasos, aunque su equipo terminó cayendo 5-3 ante Al Ahli, tras igualar 2-2 en los 90 minutos. La derrota no solo representa un golpe duro para Al-Nassr, sino que también prolonga la sequía de títulos oficiales del astro luso en tierras saudíes.

Desde su arribo en 2023, Ronaldo ha jugado tres finales oficiales con el club: la Copa del Rey 2023-24, la Supercopa 2024 y esta reciente edición de 2025, y en todas ha salido sin trofeos. Su único campeonato con el equipo fue la Copa de Clubes Árabes, un certamen que no cuenta con reconocimiento oficial por parte de la FIFA.

Con este nuevo revés, ya son cuatro los años sin títulos oficiales para el exjugador de la Juventus, desde que ganara la Coppa Italia en 2021. La frustración del cinco veces Balón de Oro se hace cada vez más evidente, y la gran duda es si logrará romper esta racha negativa antes de que el tiempo termine por imponerse.