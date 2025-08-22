La FIFA hace oficial la fecha y la sede del sorteo mundialista para United 2026

-

Los grupos para el mayor evento deportivo de un solo deporte de la historia, la Copa Mundial de la FIFAdel próximo año en Canadá, México y Estados Unidos, con 48 equipos, se sortearán en la capital estadounidense.

El sorteo del Mundial de futbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre, anunció este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump.

The stage is set.



The FIFA World Cup 26™ Final Draw

️ 5 December

Washington, D.C.

The Kennedy Center#WeAre26 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AVBgG8vlSr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 22, 2025

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario de 79 años.

Durante el anuncio, realizado desde el Despacho Oval y en compañía de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, Trump también tuvo la inusual oportunidad de sostener el emblemático Trofeo de la Copa Mundial.

"Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarlo, porque es solo para ganadores. Y como tú eres un ganador, por supuesto que también puedes tocarlo", le dijo Infantino.

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26 tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

"¿Puedo quedármelo?", bromeó Trump, quien tiene el Despacho Oval adornado con varias piezas doradas desde que regresó al poder en enero. "Es una hermosa pieza de oro", insistió.

La elección de la sede de este sorteo tiene profundas connotaciones políticas.