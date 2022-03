Así reaccionó la madre de Will Smith al enterarse de la agresión a Chris Rock

Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar. La madre de Smith declaró sobre el incidente que acaparó la atención mundial.

Carolyn Smith, la madre de Will Smith, fue entrevistada por el medio "ABC" el pasado lunes 28 de marzo y dijo que se sentía realmente orgullosa de que su hijo por fin hubiera ganado su primer Oscar al "Mejor actor" gracias a la interpretación que hizo en King Richard del padre de las talentosas tenistas Venus y Serena Williams.

La mujer contó que el día de los Oscar toda la familia se reunió en su casa de Filadelfia y le deseó suerte a Will Smith, pero no esperaban la reacción del actor tras la broma de mal gusto que Chris Rock lanzó sobre la apariencia de su nuera, quien ahora luce rapada tras confirmar que padece alopecia.

“ Es una persona muy equilibrada, sociable. Es la primera vez que lo veo actuar así. La primera vez en su vida...Nunca lo había visto hacer eso ” Carolyn Smith, madre de Will Smith.

Cabe recordar que hace algunos meses, Will Smith promocionaba su biografía "Will" y confesó en el programa español El Hormiguero, que su padre violentaba físicamente a su madre cuando él era pequeño por lo que en algún momento consideró asesinarlo al no soportar ver las golpizas que le propinaba a Carolyn.

Sin embargo, el actor tras su incidente con Chris Rock dijo que no hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad, además de que, señaló, no quiere que su actuar del pasado domingo lo defina como el hombre que está tratando de ser.

A pesar del momento por el cual ya se disculpó, su familia está orgullosa de él, pues saben cuánto ha luchado para llegar al lugar donde ahora se encuentra. "Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja... He estado esperando y esperando y esperando... Cuando escuché su nombre, yo solo dije ¡sí!", mencionó la madre del actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

El mensaje de Will Smith a Chris Rock

El actor estadounidense Will Smith envió un mensaje de disculpa a través de sus redes sociales, al humorista Chris Rock un día después de haberlo abofeteado durante la entrega de los Premios Óscar 2022.

El incidente ocurrió cuando Rock se encontraba en la presentación de una de las categorías y comenzó a bromear con Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, quien evidentemente estaba incómoda.

Rock hizo una broma en relación a la falta de cabello de Pinkett: “No veo la hora de verte en ‘GI Jane 2’”, lo que provocó que Will se levantara de su lugar y subiera al escenario para propinarle una bofetada al humorista.

Pide disculpas

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", aseguró Smith en una publicación.

También le envió un mensaje de disculpa a Rock y aseguró que se encuentra avergonzado por sus acciones, que no fueron adecuadas para lo que él desea ser.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", reiteró Will.

Finalmente pidió disculpas a la Academia, a los productores del show y a los asistentes. Así como a quienes lo vieron a nivel mundial por su comportamiento en la premiación.

"También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje", dijo Smith.