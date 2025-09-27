Manada de osos polares invade una estación soviética abandonada (video)

-

La tierna escena fue captada por un dron.

Una manada de osos polares invadió una estación de investigación soviética, la cual ha estado abandonada por mucho tiempo.

El lugar se encuentra en la isla Kolyuchin, en el mar de Chukchi.

La escena fue captada por un dron que exploraba los edificios del lugar.

Mira aquí el video:

| Una manada de osos polares invadió una estación de investigación soviética abandonada en la isla Kolyuchin, en el mar de Chukchi, siendo captados por un dron mientras exploraban los edificios del lugar. pic.twitter.com/h0KG5Y33kK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 27, 2025

Especie en peligro de extinción

Las emisiones de gases del efecto invernadero causadas por el hombre están contribuyendo a la pérdida y fragmentación de los hábitats del hielo marino.

Los osos polares se han adaptado a vivir en el Ártico. Sin embargo, a medida que desaparece el hielo marino, buscan refugio lejos de su zona habitual, corriendo el riesgo de contraer enfermedades más comunes fuera del Ártico.

(Foto: Pexels)

Por otro lado, científicos han descubierto que el deshielo probablemente liberará bacterias y virus, los cuales finalmente expondrán a los osos polares a contraer enfermedades.