El City arranca su travesía por el Mundial de Clubes con triunfo

Los de Pep Guardiola arrancaron con el pie derecho el renovado Mundialito.

Con un once titular moldeado con caras nuevas, el Manchester City de Pep Guardiola entró en escena en el Mundial de Clubes este miércoles con una victoria 2-0 sin tropiezos contra el Wydad Casablanca en Philadelphia.

Vencedores de la pasada competición, cuando todavía se jugaba con siete participantes frente a los 32 actuales, los ingleses se impusieron con tantos de Phil Foden (2) y de Jéremy Doku (42) en el Lincoln Financial Field.

Tras una campaña para el olvido, Guardiola presentó en sociedad a dos de sus nuevos y millonarios refuerzos, el volante neerlandés Tijjani Reijnders y el atacante francés Rayan Cherki, quienes fueron de la partida.

En el banco quedaron, al menos al comienzo, caras más familiares de los Citizens, como Erling Haaland, Rodri, Ruben Dias e Ilkay Gündogan, deseosos de pasar la mala página de la temporada 2024-25, en la que su vitrina no añadió ningún nuevo trofeo.

El City, que perdió al defensa inglés Rico Lewis por expulsión, en el 88, continuará su andar mundialista el domingo en Atlanta, donde chocará con el Al Ain. El mismo día, los marroquíes buscarán revancha ante la Juve en Philadelphia.