Manifestación de exmilitares bloquea tránsito en la zona 1

-

Bloqueos, emergencias y otros incidentes en varios puntos de la ciudad reporta la PMT.

TE PUEDE INTERESAR: Red vial deteriorada obstaculiza el desarrollo económico y social de Guatemala

Manifestación de exmilitares bloquea la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1, detrás del Congreso de la República, con el fin de presentar solicitudes a los diputados.

La acción interrumpió el tránsito en el área durante la mañana de este miércoles reportó la Policía Municipal de Tránsito (PMT)

Otros incidentes

En la ruta al Atlántico, un cabezal perdió el control y se empotró en el arriate central a la altura del kilómetro 3, en el ingreso a la zona 25. El conductor fue trasladado a un centro asistencial.

En otro hecho, un vehículo se incendió en la conexión vehicular que comunica la colonia Vista Hermosa 4 con el área de El Pulté. Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron que no hubo personas heridas. El automotor quedó como pérdida total.

En la calzada Aguilar Batres, cerca de la 14 calle de la zona 12, se retiró un vehículo con desperfectos mecánicos para restablecer la circulación hacia El Trébol.

Por último, en la avenida La Castellana y 8ª calle de la zona 9, personal de Limpia y Verde, con apoyo de automovilistas, retiró una rama de gran tamaño que obstruyó el carril izquierdo por algunos minutos.