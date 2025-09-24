Red vial deteriorada obstaculiza el desarrollo económico y social de Guatemala

-

Expertos señalan que el Gobierno debe revisar los procesos para atender la problemática.

Datos del Fondo Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) demuestran que la situación de la red vial en Guatemala ha ido en detrimento en los últimos años, lo cual representa un serio problema para el desarrollo del país.

En el informe "Future of Growth" —futuro del crecimiento— elaborado por WEF se presentan los resultados de la Encuesta de Percepción Empresarial sobre la calidad de la red vial, la cual ha evaluado a Guatemala desde hace 18 años.

La encuesta pondera a los países participantes en una escala de 1 a 7, siendo 1 la más baja calidad de las carreteras y 7 la más alta. Los datos precisan que en 2008 Guatemala ocupaba el puesto 48 con 4.14 puntos, actualmente el país ocupa el lugar 114, de 116 naciones evaluadas, con una puntuación de 2.46.

Guatemala ha bajado su calificación en la Encuesta de Percepción Empresarial presentada por WEF. (Foto: Fundesa / Soy502)

Lo anterior significa que en menos de dos décadas Guatemala perdió 67 puestos en este ranking de percepción de la calidad de la red vial.

Además, el país ocupa el último lugar a nivel regional, ya que El Salvador se posiciona en el puesto 49; Panamá, 66; México, 74; Honduras, 88, y Costar Rica, 89. Nicaragua no fue evaluado en 2025 y a nivel mundial Guatemala solo supera a Yemen y a la República Democrática del Congo.

La encuesta de WEF refleja una realidad compleja de Guatemala que se comprueba con datos generados a nivel nacional.

Por ejemplo, estimaciones de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) precisan que en el 2000, la velocidad promedio a la cual se desplazaba una persona o un producto en las principales carreteras del país era de 58 kilómetros por hora (km/h), para 2017 se recortó a 37 km/h y actualmente se considera que es de unos 27 km/h.

Esto significa que la velocidad promedio para desplazarse en el país en los últimos 25 años se redujo en más del 50 %.

A esto hay que agregarle que Guatemala también tiene la cifra de metros de carretera por habitante más baja de toda Centroamérica, lo cual también se toma como indicador de la falta de infraestructura vial.

El mal estado de la red vial provoca que las personas y mercancías se muevan lentamente por el país. (Foto: Archivo / Soy502)

Fundesa precisa que en el 2018 el país contaba con 1.07 metros de carretera por habitantes, muy por debajo de Costa Rica, que tiene 4.07 metros, y Panamá, que registra 8.65 metros por cada habitante.

Afecta al país

Jorge Benavides, investigador Asociado de Fundesa y director ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, fue consultado al respecto de los datos presentados por WEF y señaló que "la evaluación que hace el Foro parte de la percepción de los empresarios sobre qué tan seguras, rápidas, transitables y bien conectadas están las carreteras y caminos".

"Lo que ha venido afectando a Guatemala es que prácticamente la misma red vial, que se ha incrementado en alrededor de 200 kilómetros por año, cada vez es menos apta para la movilización de carga y de personas", afirmó Benavides.

Agregó que esta situación "encarece los servicios logísticos y afecta negativamente la actividad productiva por los costos adicionales en los que hay que incurrir, no solo en cuanto a tiempos, sino debido a siniestralidad, inseguridad, bloqueos, y continuos retrasos".

El experto señaló que "en 2008 existía un esquema ordenado de asignación de contratos de mantenimiento y una evaluación anual sobre el estado de las carreteras que permitía identificar a tiempo en dónde había que hacer intervenciones preventivas o correctivas".

"La infraestructura es la base material sobre la cual se construye cualquier sociedad, va primero que cualquier plan de desarrollo y cualquier política de Gobierno (por eso se llama infra). El no contar con ella en óptimas condiciones no solamente impacta negativamente la rentabilidad de los empresarios, sino que imposibilita el día a día de todos los ciudadanos, lo cual se traduce en dificultad para acceder a lugares de trabajo, a centros educativos y a puestos de salud", puntualizó Benavides.

Guatemala ocupa el último puesto a nivel regional en percepción de la calidad de la red vial. (Foto: Fundesa / Soy502)

Agregó que "si un inversionista no es capaz de constatar que lo más básico funciona de acuerdo a los estándares internacionales bajo los cuales está acostumbrado a operar, no tomará el riesgo de invertir en el país".

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que los datos de WEF son una señala de pérdida de competitividad para el país.

"Podríamos discutir si Guatemala debería ser el último puesto o el 114, pero como sea, igual estaríamos al final del umbral que se está midiendo. Y esto, lamentablemente, es una señal de pérdida de competitividad", indicó Lee.

El experto indicó que las personas están interesadas en invertir en los lugares donde el dinero es más rentable, por lo que "tener un furgón parado por horas en las carreteras por mala infraestructura, estar pendiente de que no se va a llegar a tiempo, obviamente resta competitividad".

"Esto lo que hace es simplemente que otros países sean más atractivos para invertir. Dicho de otra manera, de qué me sirve que Guatemala esté al lado del mercado más grande del mundo si me va a tomar más tiempo llegar de Guatemala a Estados Unidos que llegar de Brasil a Estados Unidos. Ese es el impacto de esta mala calificación", indicó el director de Cacif.

Lee también consideró que la mala situación de la red vial del país frena el desarrollo del país, pues "es un valladar importante". "El deterioro de la red de infraestructura vial en general definitivamente nos está impactando negativamente", afirmó

La mala infraestructura vial compromete la competitividad del país señalan expertos. (Foto: Archivo / Soy502)

Gobierno debe actuar

Ambos entrevistados consideraron que las autoridades deben actuar ante esta situación.

Benavides señaló que "un problema complejo no se resuelve de la noche a la mañana" y lo que se necesita es un proceso ordenado de transición de un sistema obsoleto a uno más moderno, considerando aspectos normativos, financieros y administrativos.

"Con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria se dio vida a instrumentos que pueden facilitar esta transición, iniciando con las carreteras centroamericanas y algunos tramos prioritarios en todo el país. La implementación de esta Ley, es la punta de lanza para iniciar un cambio en el ecosistema de inversión en infraestructura vial en el país", consideró el investigador.

Mientras que Lee consideró que las autoridades deben hacer una revisión completa de los procesos iniciando por la planificación.

"Desde el año pasado observamos que se reducía el presupuesto de planificación de nuevas obras. El proceso de contratación tiene que revisarse, mejorarse y transparentarse", indicó el directivo de Cacif.

Agregó que también debe revisarse los procesos de mantenimiento porque "no solamente es la falta de construcción, sino el deterioro que se observa por una obvia falta de mantenimiento durante los primeros seis meses de este año".

La mala infraestructura vial evita que inversionistas lleguen al país. (Foto: Archivo / Soy502)

Se reactivarán procesos

Miguel Ángel Díaz Bobadilla, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó en una conferencia de prensa sobre los proyectos que se han reactivado en las últimas semanas y los que serán puestos en marcha en los próximos días para recuperar la red vial del país.

En principio, el ministro informó que en los últimos días se reactivaron 14 proyectos de infraestructura vial, uno en el Fondo Social y los restantes ejecutados a través de la Dirección General de Caminos.

Asimismo, precisó que próximamente se reactivarán otros 37 proyectos viales por parte de la Dirección General de Caminos, los cuales están distribuidos en todos los departamentos del país.

El funcionario también reveló que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) tiene planificados 304 proyectos de mantenimiento a la red vial y otros 154 para la supervisión de las actividades de mantenimiento vial, lo que suman 458 proyectos.

Además, precisó que para ya comenzaron 35 proyectos que incluyen 9, de bacheo; 6, de limpieza; 6, de obra civil; 1, mantenimiento vial, y 13, de terracería.

El portal Transparencia Presupuestaria que proyecta datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) precisa que el CIV tiene un presupuesto vigente de Q 7,648.7 millones, de los cuales ha ejecutado Q 3,078.2 millones, lo que representa el 40.25 %.

El portal también señala que el CIV tiene asignado al programa Desarrollo de la infraestructura vial, que a su vez tiene 25 actividades, un presupuesto de Q 5,136.7 millones, de los cuales ha ejecutado Q 2,177.9 millones, lo que es igual al 42.3 %.

Destaca que el CIV tiene pendiente ejecutar Q 2,958.8 millones destinados para el desarrollo de la infraestructura vial en poco más de tres meses, de lo contrario los fondos serán enviados al fondo común al finalizar el año.