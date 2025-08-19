Mantener limpio tu vehículo aumenta su valor y tu seguridad

-

Un carro limpio protege tu salud y eleva su valor de reventa. Un auto limpio evita daños mecánicos, mejora la visibilidad y cuida tu salud. Conoce los beneficios de la limpieza frecuente.



Tener un vehículo limpio no es solo cuestión de apariencia, sino una práctica que influye directamente en la seguridad, el confort y el valor que podría tener para una reventa.

Luis Pérez, quien es experto en mantenimiento automotor, destaca que la limpieza frecuente, tanto interna como externa, puede prevenir daños mecánicos, alargar la vida útil de la pintura y evitar problemas de salud para los ocupantes.





Es importante lavar al menos una vez a la semana el vehículo. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

Un lavado exterior periódico protege la carrocería de la corrosión causada por polvo, barro, excremento de aves y residuos de la carretera, los cuales, al permanecer por largo tiempo, deterioran la pintura y el metal.

Además, limpiar los faros, espejos y parabrisas mejora la visibilidad, lo que se traduce en una conducción más segura.





Es importante cambiar los filtros de aire. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

En el interior, la acumulación de polvo y humedad puede generar malos olores y favorecer la proliferación de bacterias y hongos.

Una limpieza adecuada del tablero, asientos y alfombras ayuda a mantener un ambiente saludable y agradable para conductor y pasajeros.

El aspecto económico también es relevante: un vehículo bien cuidado proyecta una imagen de responsabilidad y puede aumentar su valor de reventa hasta en un 15 por ciento, según datos de concesionarias locales.

El cuidado de las llantas es fundamental. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

La recomendación de expertos es realizar limpiezas profundas cada cierto tiempo y pequeños mantenimientos semanales para evitar la acumulación de suciedad.

Mantener el carro limpio no es un lujo, sino una inversión que protege tu patrimonio, tu seguridad y tu salud.