Tapicería en buen estado brinda comodidad y entorno sano

La tapicería y los asientos del vehículo no solo aportan comodidad, sino que también reflejan el cuidado y mantenimiento que cada dueño da al vehículo que conduce

Mantener limpia cada pieza y en buen estado es fundamental para preservar el valor del automóvil y disfrutar de un ambiente agradable al manejar.

Las manchas pueden aparecer por diversos motivos: derrames de comida y bebida, suciedad acumulada, polvo, e incluso manchas por contacto con objetos.

Las manchas se deben tratar de quitarse lo más rápido posible para evitar que se incrusten en la tela o el cuero y sean más difíciles de eliminar.

Además del tiempo que tenga de uso, el tipo de material de la tapicería determina qué productos y métodos se deben usar.

Los asientos de tela, por ejemplo, son más propensos a absorber líquidos, mientras que el cuero requiere productos específicos para no dañarse.

Los expertos recomiendan evitar productos abrasivos o que contengan alcohol, ya que pueden decolorar o dañar el material.

Algunos consejos prácticos para el mantenimiento diario son: aspirar regularmente, limpiar las manchas rápidamente, proteger con fundas y ventilar el vehículo.

Productos recomendados para eliminar manchas

Para tapicería de tela

Limpiadores en espuma o espray específicos para telas automotrices.

Soluciones caseras suaves, como una mezcla de agua tibia con jabón neutro.

Cepillos de cerdas suaves para frotar sin dañar la tela.

Para tapicería de cuero