Tuctucs en óptimas condiciones: Previene accidentes con este consejo

Descubre la clave del mantenimiento esencial para prevenir accidentes y prolongar la vida útil de tu unidad

En la Ciudad Prócer, el servicio que prestan las unidades de tres ruedas, conocidas como mototaxis, toritos o tuctucs, se ha convertido en una necesidad para la población, ya que facilitan la movilidad diaria.

Sin embargo, para garantizar la seguridad de pilotos y pasajeros, es fundamental darles el mantenimiento adecuado y así prevenir accidentes.

El costo del servicio completo es de Q300. (Foto: José García/Colaborador)

Con ese objetivo, Soy 502 visitó el taller Torno Mecánica Toto, donde se brinda servicio especializado a estas unidades en la cabecera departamental.

César Vásquez, encargado del taller, explica que para mantener en óptimas condiciones los mototaxis se recomienda un servicio básico, que consiste, en cambio, de aceite, cambio de filtro y engrase general, con un costo de Q200, el cual debe realizarse cada 2 mil 500 kilómetros recorridos.

Cada 10 mil kilómetros se le debe brindar el servicio completo. (Foto: José García/Colaborador)

Además, resaltó la importancia del servicio completo, que incluye cambio de aceite de motor y de caja, revisión de frenos, lubricación, engrase, calibración de válvulas y ajuste del carburador, servicio que tiene un costo de Q300 y debe realizarse cada 5 mil a 10 mil kilómetros, dependiendo del uso de la unidad.

"Para la seguridad del pasajero y de los pilotos es necesario dar este tipo de mantenimiento, ya que de ello depende un viaje seguro", señaló Vásquez, al insistir en que tanto el servicio básico como el completo son indispensables para no poner en riesgo vidas humanas.

Recomendaciones para el mantenimiento de mototaxis

Realizar servicio básico cada 2 mil 500 km

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aceite

Engrase general

Costo aproximado: Q200

Hacer servicio completo cada 5 mil a 10 mil km (según uso)

Cambio de aceite de motor y de caja

Revisión de frenos

Lubricación y engrase

Revisión y ajuste del carburador

Calibración de válvulas según fabricante

Costo aproximado: Q300

No postergar el mantenimiento

Un vehículo en mal estado pone en riesgo tanto la vida del piloto como la de los pasajeros.

Revisar constantemente los frenos y la lubricación

Incluso antes de llegar al kilometraje recomendado, especialmente en zonas con pendientes.