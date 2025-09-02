Versión Impresa
Los silbines en buen estado brindan seguridad al conductor

  • Con información de Gustavo Rodas/Colaborador
02 de septiembre de 2025, 13:15
Limpiarlos todos los días con un paño puede ser la diferencia. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Los silbines son elementos importantes de un vehículo, ya que permiten una buena visibilidad durante la noche y aseguran que otros conductores puedan verte en carretera

Sin embargo, con el tiempo, el polvo, la suciedad y la exposición al sol pueden deteriorarlos. Por ello, es fundamental cuidarlos correctamente para prolongar su vida útil y mejorar la seguridad vial.

Eduardo Rosales, experto en limpieza de estos faros de vehículos, recomienda lavarlos al menos una vez por semana, con agua y jabón neutro, evitando productos abrasivos que puedan rayar el plástico o vidrio.

"Para manchas difíciles o el tono amarillento, existen kits de restauración de faros que permiten devolverles claridad y brillo; sin embargo, a veces son caros", comentó Rosales.

Las filtraciones son problemas comunes. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Otro aspecto importante es que estén bien alineados, pues un silbín mal ubicado no solo reduce la visibilidad del conductor, sino que también puede deslumbrar a otros vehículos.

Por eso, es importante realizar revisiones periódicas en talleres especializados, asegurando que la intensidad de la luz y la dirección del haz estén correctas.

Toma en cuenta

Según el experto, es importante cuidar la exposición prolongada al sol, ya que puede opacar los faros y hacer que pierdan su claridad.

Aplicar selladores especiales o películas protectoras ayuda a prevenir que se tornen amarillos. Además, evitar golpes y rayones al estacionar reduce la probabilidad de daños costosos.

Así se ve un silbín recién pulido de manera profesional. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Las bombillas tienen un tiempo de vida limitado. Cambiarlas antes de que se quemen por completo garantiza que el vehículo sea siempre visible y que cumpla con las normas de tránsito.

Mantener los silbines en buen estado no solo conserva la estética del vehículo, sino que también protege la vida de quienes conducen y de los demás en la carretera.

Unos faros limpios, alineados y en buen funcionamiento son esenciales para conducir con seguridad, especialmente en condiciones de poca luz o clima adverso.

Trucos para limpiar los silbines

  • Bicarbonato de sodio y vinagre

Mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de vinagre hasta formar una pasta.

Aplica la mezcla sobre el faro con un paño suave, frota con movimientos circulares y enjuaga con agua.

Ideal para eliminar manchas leves y recuperar algo de transparencia.

  • Pasta dental (blanca, no en gel)

Aplica una pequeña cantidad sobre un paño húmedo.

Frota el faro con el paño, en movimientos circulares, durante unos minutos.

Enjuaga y seca; la pasta dental ayuda a pulir la superficie y quitar el amarillamiento superficial.

  • Arena fina o lija al agua (para faros muy opacos)

Solo usar si el faro está muy deteriorado.

Comienza con lija de grano fino (por ejemplo 2000), humedeciendo la superficie constantemente.

Lija suavemente y termina con un pulido o sellador protector para faros.

  • Cera para autos

Después de limpiar, aplica una capa ligera de cera de autos sobre el faro.

Ayuda a proteger contra la suciedad, el agua y los rayos UV.

Limpiador de vidrios y paño de microfibra

Para mantenimiento diario, un simple limpiador de vidrios y un paño de microfibra ayudan a mantenerlos brillantes y libres de polvo.

  • Protección adicional

Películas transparentes para faros: protegen contra rayones y amarillamiento por el sol.

Evita estacionar el auto al sol directo durante largas horas.

