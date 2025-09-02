Los silbines en buen estado brindan seguridad al conductor

-

Los silbines son elementos importantes de un vehículo, ya que permiten una buena visibilidad durante la noche y aseguran que otros conductores puedan verte en carretera

Sin embargo, con el tiempo, el polvo, la suciedad y la exposición al sol pueden deteriorarlos. Por ello, es fundamental cuidarlos correctamente para prolongar su vida útil y mejorar la seguridad vial.

Eduardo Rosales, experto en limpieza de estos faros de vehículos, recomienda lavarlos al menos una vez por semana, con agua y jabón neutro, evitando productos abrasivos que puedan rayar el plástico o vidrio.

"Para manchas difíciles o el tono amarillento, existen kits de restauración de faros que permiten devolverles claridad y brillo; sin embargo, a veces son caros", comentó Rosales.

Las filtraciones son problemas comunes. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Otro aspecto importante es que estén bien alineados, pues un silbín mal ubicado no solo reduce la visibilidad del conductor, sino que también puede deslumbrar a otros vehículos.

Por eso, es importante realizar revisiones periódicas en talleres especializados, asegurando que la intensidad de la luz y la dirección del haz estén correctas.

Toma en cuenta

Según el experto, es importante cuidar la exposición prolongada al sol, ya que puede opacar los faros y hacer que pierdan su claridad.

Aplicar selladores especiales o películas protectoras ayuda a prevenir que se tornen amarillos. Además, evitar golpes y rayones al estacionar reduce la probabilidad de daños costosos.

Así se ve un silbín recién pulido de manera profesional. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Las bombillas tienen un tiempo de vida limitado. Cambiarlas antes de que se quemen por completo garantiza que el vehículo sea siempre visible y que cumpla con las normas de tránsito.

Mantener los silbines en buen estado no solo conserva la estética del vehículo, sino que también protege la vida de quienes conducen y de los demás en la carretera.

Unos faros limpios, alineados y en buen funcionamiento son esenciales para conducir con seguridad, especialmente en condiciones de poca luz o clima adverso.

Trucos para limpiar los silbines

Bicarbonato de sodio y vinagre

Mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de vinagre hasta formar una pasta.

Aplica la mezcla sobre el faro con un paño suave, frota con movimientos circulares y enjuaga con agua.

Ideal para eliminar manchas leves y recuperar algo de transparencia.

Pasta dental (blanca, no en gel)

Aplica una pequeña cantidad sobre un paño húmedo.

Frota el faro con el paño, en movimientos circulares, durante unos minutos.

Enjuaga y seca; la pasta dental ayuda a pulir la superficie y quitar el amarillamiento superficial.

Arena fina o lija al agua (para faros muy opacos)

Solo usar si el faro está muy deteriorado.

Comienza con lija de grano fino (por ejemplo 2000), humedeciendo la superficie constantemente.

Lija suavemente y termina con un pulido o sellador protector para faros.

Cera para autos

Después de limpiar, aplica una capa ligera de cera de autos sobre el faro.

Ayuda a proteger contra la suciedad, el agua y los rayos UV.

Limpiador de vidrios y paño de microfibra

Para mantenimiento diario, un simple limpiador de vidrios y un paño de microfibra ayudan a mantenerlos brillantes y libres de polvo.

Protección adicional

Películas transparentes para faros: protegen contra rayones y amarillamiento por el sol.

Evita estacionar el auto al sol directo durante largas horas.