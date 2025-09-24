Manufexport 2025: plataforma líder para el comercio regional

-

En los tres días de la feria de negocios mayoristas y minoristas, Agexport estima que se podrían generar ventas por más de US$ 35 millones.

OTRAS NOTICIAS: Celebran primera convención financiera y empresarial

Antigua Guatemala es desde este 23 al 25 de septiembre el epicentro de negocios mayoristas y minoristas de la región con la realización de la Manufexport Retail Trade Expo 2025, organizada por el Sector de Manufacturas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

En su duodécima edición, Manufexport reafirma a Guatemala como la plataforma más importante para productos de góndola en Centroamérica y el Caribe, indicó Francisco Ralda, presidente de Agexport, durante la ceremonia inaugural de la feria.

La edición 2025 de Manufexport ha superado las expectativas con cifras notables en participación y actividad comercial. El evento reunió a más de 150 empresas exportadoras y 160 expositores, junto a más de 260 compradores internacionales provenientes de más de 18 países.

En la Manufexport coinciden compradores nacionales e internacionales quienes tienen a su alcance diversidad de productos. (Foto: Agexport/Soy502)

"Estamos muy optimistas porque esta nueva edición ha superado nuestras expectativas. Por primera vez recibimos más de 260 compradores internacionales, el 60 % de ellos visita por primera vez Guatemala", destacó Alejandro Toledo, presidente de Manufexport 2025.

En el marco de la feria, se desarrollarán más de tres mil citas de negocio, interacciones que Toledo enfatizó no son "puras transacciones, sino abiertas a nuevos mercados, nuevos clientes y nuevas categorías de productos".

Las citas de negocios, conversaciones y relaciones entre los participantes, forman parte de las oportunidades que ofrece la Manufexport. (Foto: Agexport/Soy502)

Estos negocios se llevan a cabo con supermercados, farmacias, distribuidores, brokers e importadores que en conjunto representan más de 1.4 millones de puntos de venta en el mundo.

Por su parte, el presidente de Agexport resaltó el impacto económico del sector, al indicar que en 2024 las manufacturas de Guatemala generaron US$ 5,700 millones en exportaciones y reportaron US$ 3,455 millones en el primer semestre de 2025, un 5 % más que el año anterior.

El sector manufacturero proyecta US$ 3,450 millones adicionales en exportaciones para 2035, alineado a la estrategia de Agexport de alcanzar US$ 35,000 millones en exportaciones hacia ese año.

Los productos que se pueden encontrar en Manufexpor abarcan varios segmentos comerciales. (Foto: Agexport/Soy502)



Diversificación de la oferta

El sector de manufacturas ligeras, que incluye alimentos, bebidas, cosméticos, productos de cuidado personal, artículos para mascotas, limpieza y farmacéuticos, fue el protagonista. La ministra de Economía, Gabriela García, quien participó en la inauguración del evento, señaló que "3 de cada 10 dólares que Guatemala exporta provienen de las manufacturas".

Una de las novedades de esta edición es la inclusión de la categoría de productos para mascotas, además de consolidar su oferta en ocho áreas principales: conservas y enlatados; confitería y chocolates; especias; salsas y aderezos; cereales; jaleas y toppings; y granos.

Se destaca también la participación de un pabellón del Ministerio de Economía (Mineco) que reunió a ocho empresas guatemaltecas a las que se les brindó asistencia técnica y contactos directos con compradores internacionales.

En cuanto a la internacionalización y la integración regional, la feria recibió expositores de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Belice. Por primera vez, participaron 8 empresas de Belice, sumándose a 17 de El Salvador.

Los asistentes pueden interactuar con los expositores de productos en la Manufexport. (Foto: Agexport/Soy502)

Toledo enfatizó que estos eventos son un "antídoto poderoso" contra la migración, ya que genera empleo local como los miles de puestos en manufactura y en la exportación que surgen de acuerdos comerciales, reducimos también la presión migratoria".

Los compradores internacionales que lideran la participación provienen de Estados Unidos (con diversidad de más de 20 estados), seguido de Centroamérica, el Caribe, Canadá, México y Sudamérica.

"Guatemala es un país de oportunidades, con una ubicación que todos conocemos, es estratégica, una estabilidad macroeconómica, el talento de su gente y la actividad de las empresas", concluyó la Ministra García, consolidando al país como "un socio confiable para invertir, producir y exportar".