"Maratón 2026": prepárate para alcanzar una nueva meta

Si eres corredor, a partir del 2026, tendrás una nueva meta que alcanzar.
OTRAS NOTICIAS: La "casa cerrada" en donde abusaban y explotaban a menores
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, sorprendió con una noticia que marca la historia en el atletismo nacional.
En 2026 se realizará la primera maratón Ciudad de Guatemala, evento que promete convertirse en un nuevo emblema deportivo de la capital.
"Queremos que cada vecino se sienta parte de nuestra ciudad, tanto al vivirla como al recorrerla. La Maratón 2026 será un símbolo de unión y superación para todos los guatemaltecos», declaró Quiñónez.
El alcalde adelantó detalles importantes sobre la organización. "La fecha la vamos a estar informando más adelante, lo que sí tenemos claro es que la vamos a vivir en el mes de agosto, el mismo día de la 21K".
Esta iniciativa forma parte de la visión de la Municipalidad de Guatemala por fomentar el deporte, la vida saludable y la sana convivencia familiar entre los vecinos.