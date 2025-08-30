La "casa cerrada" en donde abusaban y explotaban a menores

Dos niños fueron rescatados, pero al buscar a sus padres, estos estaban ebrios.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PCN) recibieron una denuncia por parte de varios vecinos del sector.
Al allanar el inmueble señalado, ubicado en la colonia Las Monjas, Cuilapa, Santa Rosa, los agentes detectaron que se trataba de una "casa cerrada", en donde presuntamente cometían abusos y explotaban a víctimas menores de edad.
Investigadores de la DEIC lograron rescatar a una adolescente de 16 años y a dos niños.
Para el resguardo de los menores, se localizó a los familiares, quienes se encontraban en estado de ebriedad.
De inmediato se procedió a coordinar con la Procuraduría General de la Nación.
La investigación del caso continúa.