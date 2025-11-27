Maravilla lanza la nueva Beberé Sport

- Maravilla presentó Beberé Sport, la cual está disponible en sabores: sandía-frutos rojos, arándanos-frambuesa y coco-limonada. Los consumidores pueden encontrarla en tiendas de barrio, supermercados y tiendas de conveniencia. (Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502) En respuesta a las tendencias y necesidades de sus consumidores, Maravilla ha identificado una creciente búsqueda por la hidratación práctica y accesible, por ello, Beberé Sport se adecua para tres momentos clave: cuando hay calor, cuando hay malestar general y durante la actividad física. “ Con Beberé Sport buscamos redefinir la forma en que las personas se hidratan en su día a día. No se trata solo de reponer líquidos, sino de ofrecer una solución práctica, deliciosa y responsable. ” Ricardo López , gerente de categoría en Maravilla. Beberé Sport combina hidratación efectiva, deliciosos sabores, formato práctico y bajo contenido de azúcar, en una presentación de 625 ml. A diferencia de los sueros tradicionales, está formulado para recuperar líquidos y electrolitos de manera equilibrada, sin excedentes de azúcar y enfocado en el desempeño físico diario. “ La hidratación no es solamente para deportistas, es para sentirse bien todos los días, ayudando a las personas a recuperarse y mantenerse activas en su vida cotidiana. ” Anthony Dávila , gerente de marca. Beberé Sport ofrece una fórmula con electrolitos esenciales y rápida absorción, ayudando a reponer líquidos y mantener el bienestar en cualquier momento del día. Ya sea después del ejercicio, en jornadas exigentes o simplemente para una hidratación óptima.