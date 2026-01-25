Figueroa defiende a Fredy Pérez: "Va a seguir atajando. Prefiero que me piten a mí"

-

El técnico chileno Marco Antonio Figuera sufrió su primera derrota al mando de Comunicacionesa, 3-2 contra Cobán Imperial, y justo en el Cementos Progreso, en su debut ante su afición, en un partido en el que analizó la baja de revoluciones en el complemento les pasó factura.

"En el primer tiempo pudimos salir con ventaja de 3-1, en el segundo tiempo tuvimos una baja de juego sobre todo con la gente ofensiva", argumentó el timonel, a quien las estadísticas lo respaldan porque su equipo tuvo 4 remates directos a puerta contra 2 del rival.

"A un jugador con tarjeta, cuando está siendo amenazado por el árbitro, lo tengo que sacar, sino me quedo con 10 otra vez. Preferimos hacer el cambio para mantener a Marco en los partidos que vienen", comentó sobre la salida de Marco Domínguez en el 37.

También se refirió a los silbidos y reclamos del público a Fredy Pérez, dubitativo en algunas jugadas. "La afición del equipo más grande de Guatemala no se puede comportar así. Ellos pueden protestar, pero contra sus jugadores, eso no lo vi nunca. Eso duele. Les digo de antemano, Fredy Pérez va a seguir atajando. Prefiero que me piten a mí que a los jugadores".

Por último destacó lo que hay que corregir y las penas que pasaron en la táctica fija. "Hay muchas cosas por corregir, pero lo que menos me preocupa es la pelota parada. Me preocupa el rendimiento. No doy nombres, pero hay jugadores que desaparecen mucho rato y nos cuesta encontrar la sintonía. Nos está costando equilibrar los partidos cuando el partido está perdiendo, pero no hay mucho de dónde escoger".