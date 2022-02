Marcos Andrés Antil se despide de XumaK

El guatemalteco Marcos Andrés Antil se despidió de Xumak para incursionar en nuevos proyectos para "transformar vidas".

Luego de 18 de existencia, Marcos Andrés Antil le dice adiós a "Xumak", una empresa que fundó en Estados Unidos para la implementación de soluciones comerciales basadas en el rendimiento.

La empresa de Marcos Antil fue adquirida por Wire and Plastic Products (WPP), el gigante de la publicidad en febrero de 2020 y este 15 de febrero de 2022, Antil se despidió formalmente de su "sueño hecho realidad".

"Me voy para perseguir metas más altas de las que he logrado", mencionó Antil en una columna de opinión. Tras dejar Xumak, el empresario guatemalteco indicó que se va para seguir transformando vidas con Café con Causa y otros emprendimientos con un "sentido más social".

Los retos con XumaK

Dentro de sus palabras de despedida, Marcos Antil mencionó sus logros con Xumak y los retos que debió enfrentar. "En los 18 años liderando XumaK aprendí mucho, pero especialmente a perder el miedo a equivocarme. Perder el miedo posibilita intentar cosas nuevas, ir tras grandes objetivos, idear innovaciones y aspectos diferenciadores que se vuelven ventajas", fueron las palabras de Marcos.

XumaK, una empresa guatemalteca

Xumak fue fundada en febrero del 2004 en Los Ángeles, California, una empresa de mercadeo digital, su nombre significa florecer en q’anjob’al, "un nombre que fusiona corazón y razón", dijo Antil.

Antes de 2008, todavía con muy pocos empleados, XumaK ya atendía clientes en 10 países, pero la crisis financiera global de ese año casi los obliga a cerrar. Para sobrevivir debían abrir oficinas fuera de EE.UU.

En ese entonces se vino el gran problema de ¿dónde abrir? las oficinas fuera de Estados Unidos. Marcos Antil pensó inmediatamente en Guatemala, lo cual significó un reto debido a los costos, disponibilidad de personal, índices de violencia y requisitos legales.

"Quería arrancar la nueva era de XumaK en mi tierra natal. No fue fácil. Hubo mil y un inconvenientes, pero la visión era clara y el sueño era y es grande: que los niños y jóvenes no tengan que pasar por las mismas penurias de mi generación. Que para salir adelante nadie tenga que verse forzado a migrar y que las familias no tengan que separarse, como alguna vez tuvo que hacerlo la mía", mencionó Marcos.

Tras haber superado todas las pruebas, XumaK cumplió las expectativas y se logró posicionar en más de 25 países.

La venta de XumaK

En febrero de 2020, la empresa más grande del mundo de publicidad, Wire and Plastic Products (WPP) puso sus ojos en XumaK y fue así como un equipo elite de tecnólogos respetados a nivel mundial y por méritos propios pasaron a integrarse a un equipo de más de 200 mil empleados.

De acuerdo con Estrategia & Negocios, XumaK llegó a facturar cerca de US$13 millones anuales y tenía contratadas a 60 personas. Antil dijo a medios nacionales que su empresa dejaría de pelear por contratos de US$100 mil y ahora buscarían contratos por US$100 millones.

Los términos del acuerdo entre WPP y XumaK no se difundieron. WPP es una empresa con presencia en 113 países y tiene más de 130 mil empleados.

Y tras pasar a manos de WPP, Marcos Antil reiteró su interés en apostarle a Guatemala, a su gente y a su niñez. "Voy tras metas más altas porque soy guatemalteco, padre, hijo, hermano, emprendedor. Llevo en mi ADN el alma q’anjob’al y orgullo de haber nacido en esta dichosa y sufrida tierra del sagrado Quetzal", finalizó Marcos Antil tras decirle adiós a XumaK.