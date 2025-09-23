María Fernanda Bonilla señala a mujer de grabarla en sala de audiencias

-

María Fernanda Bonilla protagoniza incidente antes de iniciar audiencia por caso Melisa Palacios.

Previo al inicio de la audiencia en la que se conocerá la recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza, María Fernanda Bonilla Archila, una de las señaladas por el asesinato de Melisa Palacios, protagonizó un altercado en la sala de audiencias de la Torre de Tribunales.

Con tono desafiante y visiblemente molesta, Bonilla señaló públicamente a una persona que ella identificó como "la licenciada Verónica", a quien acusó de haber ingresado con su teléfono celular y de grabarla directamente sin autorización.

Posteriormente, dio a conocer que se trata de Verónica Fuentes, abogada de la madre de Melisa.

María Fernanda Bonilla previo al inicio de la audiencia mientras señalaba a quien acusa de grabarla sin autorización. (Foto: Wilder López/Soy502)

Ella entró con el teléfono,y voy a decir su nombre, dijo Bonilla, dirigiéndose a los presentes.

Según su declaración, la mujer señalada habría hecho grabaciones enfocándola de forma directa, lo cual según Bonilla representa una intromisión y una conducta indebida dentro de la sala. También acusó a esta persona de difundir información sesgada en redes sociales.

Bonilla agradeció que personal del Organismo Judicial llamara la atención a la mujer, y pidió a Victoria Gobern, su abogada defensora, que informara formalmente a los magistrados de la situación. La defensora respondió que así lo haría, y sugirió a Bonilla que también exprese su inconformidad directamente ante los jueces.

María Fernanda señala a una mujer de grabarla en sala de audiencias. (Video: Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/SetpHAKuJ7 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 23, 2025

Sobre la audiencia

Bonilla Archila y José Luis Marroquín, ambos acusados por la muerte de Melisa Palacios, llegaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Sistema Penitenciario a la Torre de Tribunales.

Este martes se llevará a cabo la audiencia en la que los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones deben decidir si aceptan la recusación planteada contra la jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo "B", o si el proceso continúa bajo su cargo.