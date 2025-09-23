Sin chaleco ni casco, Bonilla asiste a audiencia clave

Este martes 23 de septiembre deciden si jueza Carol Berganza seguirá al frente del caso.
María Fernanda Bonilla, una de las acusadas en el caso por la desaparición y muerte de Melissa Palacios, arribó a la Torre de Tribunales de la zona 1 capitalina sin portar el chaleco antibalas, ni el casco de seguridad que habitualmente utilizan los sindicados en procesos de alto riesgo.
Bonilla fue trasladada junto a José Luis Marroquín, también acusado en el caso y quien sí usa dichos objetos de protección.
Ambos asisten a la audiencia programada en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.
En esta se conocerá la recusación presentada por sus abogados en contra de la jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo "C".
Esta fue presentada el 5 de septiembre, tres días después de que la juzgadora resolviera enviar el caso a juicio.
Audiencia clave
Además de la recusación, la defensa interpuso una apelación contra esa resolución, lo que ha dejado en pausa la audiencia de ofrecimiento de pruebas e impide que el caso llegue al debate oral y público.
La audiencia de este martes definirá si la jueza Berganza continuará conociendo el caso o será apartada del mismo.