María Marta Castañeda acude a audiencia por caso Mirian Reguero

María Marta Castañeda llegó a la torre de tribunales por una audiencia dentro del caso de la fiscal Mirian Reguero.
Te interesa: María Marta Castañeda seguirá en aislamiento tras amparo a Mingob
María Marta Castañeda Torres, salió del aislamiento de Mariscal Zavala y fue trasladada hacia la Torre de Tribunales para comparecer a una audiencia incluida dentro de la carpeta judicial por el ataque en contra de la fiscal Mirian Reguero, ocurrido en marzo de 2024.
La actividad se desarrolla a puerta cerrada debido a que el caso mantiene la reserva judicial. Se tiene conocimiento que la misma es para que un testigo declare en anticipo de prueba.
A su llegada, Castañeda evitó responder preguntas, solo dijo que el caso estaba bajo reserva y que no podía emitir opiniones.
Exdirector de Fraijanes
Algo que llamó la atención, es que además de María Marta, también fueron trasladados los funcionarios del Sistema Penitenciario Fausto Neftalí C. y Wuarnes Edgardo H,, quienes recientemente quedaron ligados a proceso penal por permitir que el Barrio 18 realizara fiestas VIP en la cárcel de Fraijanes II, hechos ocurridos en febrero de 2024 y febrero de 2025.
Hasta el momento se desconoce porqué fueron citados y en qué calidad. Una fuente señaló que están dentro de la misma carpeta judicial, aunque son dos hechos aislados.