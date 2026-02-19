María Marta Castañeda acude a audiencia por caso Mirian Reguero

-

María Marta Castañeda llegó a la torre de tribunales por una audiencia dentro del caso de la fiscal Mirian Reguero.

María Marta Castañeda Torres, salió del aislamiento de Mariscal Zavala y fue trasladada hacia la Torre de Tribunales para comparecer a una audiencia incluida dentro de la carpeta judicial por el ataque en contra de la fiscal Mirian Reguero, ocurrido en marzo de 2024.

La actividad se desarrolla a puerta cerrada debido a que el caso mantiene la reserva judicial. Se tiene conocimiento que la misma es para que un testigo declare en anticipo de prueba.

A su llegada, Castañeda evitó responder preguntas, solo dijo que el caso estaba bajo reserva y que no podía emitir opiniones.

María Marta Castañeda, llegó a torre de tribunales a una audiencia por el caso de la fiscal Mirian Reguero.



Exdirector de Fraijanes

Algo que llamó la atención, es que además de María Marta, también fueron trasladados los funcionarios del Sistema Penitenciario Fausto Neftalí C. y Wuarnes Edgardo H,, quienes recientemente quedaron ligados a proceso penal por permitir que el Barrio 18 realizara fiestas VIP en la cárcel de Fraijanes II, hechos ocurridos en febrero de 2024 y febrero de 2025.

Hasta el momento se desconoce porqué fueron citados y en qué calidad. Una fuente señaló que están dentro de la misma carpeta judicial, aunque son dos hechos aislados.