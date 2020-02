Maria Sharapova anuncia su retiro definitivo del tenis

La tenista rusa, María Sharapova, anunció su retirada a los 32 años debido a múltiples lesiones y dolencias crónicas en su hombro derecho. La ganadora de cinco Grand Slams, fue la tenista número uno en el mundo y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Sharapova disputó la pasada edición del Abierto de Australia, sin embargo, no avanzó mucho debido a sus lesiones. La rusa había regresado a los grandes torneos tras una suspensión de dos años por dopaje.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI — VANITY FAIR (@VanityFair) February 26, 2020

En 2016, Sharapova confesó haber cometido un grave error tras ser notificada que dio positivo por utilizar una sustancia que mejoraba el rendimiento muscular. En su momento, fue una de las deportistas mejor pagadas del mundo y hasta creó su propia línea de golosinas llamadas "Sugarpova".

LA POLÉMICA:

En ese momento se especulaba que la tenista dejaría su carrera profesional. Pero no fue así. Este martes, la revistas Vogue y Vanity Fair, en sus ediciones estadounidenses, fueron los medios elegidos por la rusa para anunciar, en una carta abierta, su retirada definitiva.

*Con información de Marca