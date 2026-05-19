Arte de barriletes gigantes de Guatemala conquista a chilenos

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El arte de Guatemala se exhibe en el Centro de Extensión de la UBO, en Chile.

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Los colores y la tradición de Guatemala llegaron a Chile con la inauguración de la muestra "Barriletes Gigantes de Guatemala: Tradición, color y espiritualidad", presentada en la Universidad Bernardo O'Higgins (UBO), en Santiago.

La exposición reúne tres réplicas de barriletes gigantes y una serie de fotografías que retratan la celebración del Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos en Sumpango y Santiago Sacatepéquez, una de las expresiones culturales más emblemáticas del país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La exposición reúne color, tradición y espiritualidad inspirados en el Día de Todos los Santos en Guatemala. (Foto: Minex)

Durante la apertura participaron representantes diplomáticos, académicos y agregados culturales, quienes conocieron de cerca el simbolismo de los barriletes, elaborados artesanalmente y utilizados como vínculo espiritual entre las familias y sus seres queridos fallecidos.

La muestra también resalta el reciente reconocimiento otorgado por la Unesco, que el 4 de diciembre de 2024 incluyó esta tradición en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Réplicas de barriletes gigantes guatemaltecos forman parte de la muestra inaugurada en Santiago de Chile. (Foto: Minex)

Celebración cultural

Los visitantes podrán recorrer la exposición del 19 al 29 de mayo en el Centro de Extensión de la UBO, espacio que además formará parte del Día de los Patrimonios, una de las principales celebraciones culturales de Chile.

Con esta actividad, el arte y las tradiciones guatemaltecas encuentran una nueva vitrina internacional, acercando al público chileno a una manifestación cultural que une memoria, creatividad y comunidad.