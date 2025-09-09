MARN inicia reforma al RECSA para fomentar cumplimiento ambiental voluntario

-

Las autoridades indicaron que la medida busca fortalecer el cumplimiento ambiental y fomentar la responsabilidad de los sectores públicos y privados.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que inició un proceso de reforma al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 137-2016.

La modificación se centra en dos puntos. El primero consiste en suprimir la fecha límite vigente para que proyectos, obras, industrias o actividades que generen impacto ambiental cuenten con un instrumento ambiental aprobado, lo que deja sin efecto el plazo del 27 de septiembre de este año.

El segundo busca que los responsables de proyectos que actualmente operan sin este requisito puedan regularizar su situación de forma voluntaria ante el MARN.

(Imagen: MARN)

El MARN destacó que la reforma pretende fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental y promover la participación de los sectores público y privado en la protección del ambiente.